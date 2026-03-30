PRO inicia rearmado electoral de cara a 2027

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El PRO activa esta semana una mesa de debate estratégica para definir su supervivencia política frente al avance de La Libertad Avanza (LLA). El ex presidente Mauricio Macri convocó a sus cuadros de mayor confianza para el próximo miércoles 1º de abril a las 11:00 horas, con el objetivo de delinear una hoja de ruta que garantice candidaturas propias para las elecciones de 2027.

El diputado nacional y secretario del partido, Fernando De Andreis, encabezará el encuentro junto a la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. La reunión contará además con la presencia de Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura, y el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich. El grupo técnico evaluará propuestas de reconstrucción que luego el propio Macri validará o descartará según su criterio de conducción personal.

La consigna central del ex mandatario prioriza la diferenciación estética y política respecto a la gestión de Javier Milei. Aunque el partido sostiene las alianzas legislativas consolidadas en 2025, la cúpula amarilla rechaza una absorción total por parte del oficialismo nacional. El PRO busca recuperar su identidad partidaria tras el periodo de crisis interna que siguió al evento del Consejo Nacional en Parque Norte.

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El plan de reordenamiento incluye los siguientes puntos tácticos:

Formación de cuadros técnicos para candidaturas ejecutivas nacionales.

Rechazo explícito a la fusión orgánica con la estructura de LLA .

. Mantenimiento de la cordialidad institucional con la Casa Rosada sin ceder la autonomía partidaria.

Consolidación de los bloques parlamentarios propios para negociar leyes puntuales.

Operadores políticos del espacio iniciaron conversaciones para sumar sectores del peronismo no kirchnerista a esta nueva etapa. De acuerdo a la información que circula en las oficinas de Macri, el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, manifestó interés en negociar una fórmula conjunta. Esta alianza permitiría al PRO ampliar su base electoral en el interior del país y presentarse como una alternativa de gestión moderada frente al esquema libertario.

La hoja de ruta hacia el 2027 pretende blindar al partido ante la fuga de dirigentes hacia el gabinete nacional. Macri intensificó los encuentros de su mesa política para evitar que la identidad del PRO se diluya en la comunicación oficialista. El exmandatario apuesta a sostener el respaldo legislativo a la gestión actual, pero con el condicionante de mantener una estructura electoral independiente que dispute el poder en el próximo turno presidencial. (Agencia OPI Santa Cruz)