Siguen en caída los ingresos en las arcas provinciales

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(OPI TdF) – El titular de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde aseguró que la recaudación provincial mantiene “una caída sostenida de sus ingresos” y señaló que la crítica situación podría “agravarse durante los próximos meses por la retracción de la actividad económica en todo el país”.

Bahamonde sostuvo que “las proyecciones no son alentadoras” y estimó que tanto abril como mayo mostrarán números negativos en materia de recaudación.

La caída de los recursos se explica por la caída de la recaudación a nivel nacional y Tierra del Fuego tiene una fuerte dependencia de los recursos de origen nacional provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.

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Los ingresos en ese concepto representan para la provincia entre el 60% y el 65% de sus ingresos totales.

El funcionario sostuvo que la caída del consumo se refleja en impuestos como el IVA y luego en Ingresos Brutos.

El impacto se evidencia “en la actividad comercial cotidiana y en sectores como la construcción, que impactan directamente en el empleo”.

También cayeron los ingresos por regalías hidrocarburíferas por la salida de YPF de las áreas que explotaba en la provincia para dirigir sus operaciones hacia Vaca Muerta.

Bahamonde dijo que “las provincias tienen pocas herramientas para aumentar la recaudación” y señaló que una de las alternativas será ajustar el esquema tributario sobre el sector de servicios. (Agencia OPI Tierra del Fuego)