ATE convocó a nuevo paro de 48 horas

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La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que realizará un nuevo paro de 48 horas esta semana en reclamo del llamado a paritarias salariales y mejoras laborales.

Tras cumplir una medida de fuerza durante los días jueves y viernes pasado, el principal gremio de los estatales públicos de Santa Cruz anunció que este martes 31 de marzo y el miércoles 1° de abril llevará adelante una nueva protesta.

ATE anunció que rechaza cualquier medida del Gobierno que “impliquen congelamiento de sueldos y cambios en el sistema previsional”.

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El secretario general de ATE Caleta Olivia, Walter Robledo señaló que la decisión se adoptó en una asamblea provincial y señalaron que en este primer trimestre “los trabajadores ya perdieron alrededor de un 6% del poder adquisitivo”.

Además de la recomposición salarial, el gremio reclama “pase a planta permanente, re encasillamiento y mejoras en las condiciones edilicias de los organismos públicos”. (Agencia OPI Santa Cruz)