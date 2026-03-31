Israel subió la gasolina por el conflicto bélico con Irán

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La escalada bélica en Medio Oriente impactó de lleno en la economía doméstica. El valor de los surtidores alcanzó los 8,05 séqueles, marcando el mayor encarecimiento en tres años y medio, mientras Finanzas bloquea subsidios.

El Ministerio de Energía de Israel dispuso el lunes un salto del 14,7 % en el valor de la gasolina sin plomo de 95 octanos. La medida fijó el precio en 8,05 séqueles (unos 2,54 dólares estadounidenses) por litro frente a los 7,02 séqueles anteriores.

La cartera oficial justificó el incremento a partir de una suba cercana al 50 % en los valores del combustible dentro de los países mediterráneos. Las autoridades vincularon directamente esta fluctuación internacional con los elevados precios mundiales del petróleo derivados de la guerra actual contra Irán.

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El gobierno aplicará la nueva tarifa desde el miércoles, el valor más alto en tres años y medio. Las estadísticas oficiales ubican el último pico en julio de 2022, cuando el surtidor alcanzó los 8,08 séqueles por litro.

La cadena Kan TV News informó que la administración central analiza una rebaja del impuesto especial para achicar los precios. El Ministerio de Finanzas rechazó esta medida de inmediato alegando el aumento del gasto bélico.

Los funcionarios económicos argumentaron que necesitan preservar la recaudación impositiva sobre los hidrocarburos para sostener las finanzas públicas.

Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias ciudades iraníes el 28 de febrero. Los bombardeos mataron al entonces líder supremo Ali Jamenei, a altos mandos militares y a civiles.

Como respuesta directa a la ofensiva aliada, Irán disparó oleadas de misiles y drones contra bases e intereses israelíes y estadounidenses en Oriente Medio. (Agencia OPI Santa Cruz)