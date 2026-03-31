Trump amenazó con retirar la ayuda militar a la OTAN

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El mandatario norteamericano condicionó la continuidad de la alianza atlántica a la participación en el frente iraní. Acusó a París de bloquear el espacio aéreo para suministros bélicos y ordenó a Londres asegurar su propio petróleo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retiró el respaldo militar a los países europeos de la OTAN que rechazaron participar en la reciente ofensiva conjunta contra Irán. El jefe de Estado utilizó sus redes sociales para lanzar un ultimátum a sus socios históricos.

La embestida diplomática apuntó directamente contra Francia y el Reino Unido. El mandatario estadounidense cuestionó la falta de apoyo de ambas potencias durante las operaciones armadas en el territorio de Medio Oriente.

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A través de su cuenta oficial en la plataforma Truth Social, el líder republicano apuntó contra la crisis energética europea. El texto culpó al bloqueo del estrecho de Ormuz por la falta de combustible y propuso salidas de fuerza.

“A todos esos países que no pueden conseguir combustible por culpa del estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia”, escribió el presidente.

El mensaje incluyó una directiva comercial y militar directa para los británicos. El jefe de Estado les indicó que compren crudo a Estados Unidos y les ordenó tomar el control marítimo de la zona petrolera.

“Primero, compren a Estados Unidos, tenemos de sobra; y segundo, ármense de valor, vayan al estrecho y ¡tómenlo!“, publicó el mandatario.

La publicación también expuso detalles operativos del bloqueo logístico a las misiones de abastecimiento. Trump detalló que la administración francesa prohibió el uso de su espacio aéreo para operaciones militares ligadas a Medio Oriente.

“Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados con suministros militares, sobrevolaran su territorio”, precisó el líder republicano. El texto calificó la postura de París como muy inútil frente a los ataques estadounidense-israelíes.

El descargo digital celebró el resultado de la misión militar central. El presidente estadounidense afirmó: “Francia ha sido muy inútil con respecto al ‘Carnicero de Irán’, ¡quien fue eliminado con éxito! ¡EE. UU. lo recordará!”.

La ruptura diplomática abarcó a toda la estructura de la OTAN. El jefe de Estado garantizó que su gobierno cesará la asistencia para los miembros de la alianza que evitaron sumarse a las operaciones contra el régimen iraní.

“Tendrán que aprender a defenderse, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”, sentenció el mandatario sobre el futuro del pacto de defensa mutua.

El mensaje finalizó con un parte de guerra sobre el estado de la república islámica. “Irán ha sido, en esencia, diezmado. Lo más difícil ya pasó. ¡Vayan a buscar su propio petróleo!“, concluyó Trump. (Agencia OPI Santa Cruz)