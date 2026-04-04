Sandra Pettovello exige la renuncia de Leandro Massaccesi

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La titular de la cartera despidió a su funcionario principal por tramitar un financiamiento hipotecario estatal. El involucrado gestionó fondos millonarios tras ingresar a la gestión pública nacional.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, exigió este viernes la renuncia indeclinable de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi. La funcionaria ejecutó la expulsión tras verificar la participación del directivo en una nómina de préstamos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a diversas figuras de la administración y el Poder Legislativo.

Con un monto de 420 millones de pesos, el abogado rionegrino tramitó una de las sumas más elevadas dentro del listado oficial de beneficiarios. La salida del hijo del exgobernador Horacio Massaccesi castiga una colisión directa con el protocolo de austeridad que impone la Casa Rosada.

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A través de plataformas digitales, Pettovello detectó la maniobra crediticia durante el pasado jueves. El exfuncionario eludió cualquier consulta previa sobre la conveniencia política de acceder a dicho financiamiento estatal.

Según se desprende de la información oficial, la entidad financiera entregó este único crédito a un integrante del ministerio con posterioridad a su asunción. Desde el Ministerio de Capital Humano argumentan una estricta política de intolerancia frente a maniobras que representen privilegios gubernamentales.

Los empleados del organismo recuerdan el antecedente de Constanza Cassino, ex subsecretaria de Gestión Administrativa. La ministra echó a esa dirigente en octubre de 2024 luego de detectar la compra de una cafetera de alto costo para su despacho.

La toma de deuda por sumas millonarias choca con el sacrificio económico que el Ejecutivo Nacional exige a la sociedad. Las normativas vigentes validan el otorgamiento de estas líneas hipotecarias, pero la cúpula estatal rechaza el uso de estas herramientas bancarias por parte de las altas jerarquías.

El ingreso de Leandro Massaccesi a la estructura estatal en agosto de 2024 generó fricciones internas inmediatas. El rionegrino asumió el puesto tras la dimisión de Fernando Szeresesky, antiguo operador de máxima confianza de la ministra. (Agencia OPI Santa Cruz)