El Poder Ejecutivo acelera la campaña presidencial de Javier Milei

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La funcionaria nacional supeditó los pactos con gobernadores al apoyo legislativo para anular las primarias. La estrategia electoral expone diferencias metodológicas entre la hermana del mandatario y los asesores principales del jefe de Estado.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, lanzó el 5 de julio de 2026 la campaña de reelección presidencial durante un encuentro de la Escuela de Cuadros en Misiones. El Poder Ejecutivo notificó a los gobernadores que cualquier alianza futura requerirá la aprobación de la reforma política impulsada en el parlamento.

El oficialismo estableció la eliminación de las elecciones primarias como requisito innegociable para los pactos territoriales. Los mandatarios que aspiren a integrar listas junto a La Libertad Avanza deberán instruir a sus legisladores para votar el esquema diseñado por la Casa Rosada.

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“Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027“, sostuvo Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

¿Cuáles son las diferencias estratégicas dentro del Poder Ejecutivo?

El armado expuso divergencias operativas en la cúpula gubernamental. Karina Milei promueve negociaciones sectorizadas con actores provinciales específicos según la conveniencia de cada distrito. El asesor presidencial Santiago Caputo impulsa un abordaje unificado que incluya a la mayor cantidad de gobernadores posibles.

La jefatura designó a Eduardo Menem y Diego Santilli para ejecutar los acercamientos previos a la conformación de listas. Las autoridades prevén retomar las definiciones formales a mediados de julio, tras la finalización de la Copa del Mundo de fútbol.

“La única prioridad es la reelección de Milei“, expresó un estrecho colaborador del oficialismo involucrado en las negociaciones.

¿Cómo se perfila la competencia territorial del oficialismo?

La administración libertaria proyecta presentar nóminas propias en distritos de gran peso demográfico. Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, visitó recientemente la sede gubernamental nacional para discutir el armado. El Poder Ejecutivo planifica competir con candidatos puros tanto en territorio santafesino como en la provincia de Córdoba, enfrentando a las estructuras locales.

El 9 de julio de 2026, el presidente Javier Milei logró una fotografía institucional junto a 13 gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán. La imagen consolidó la reconfiguración del vínculo con los Ejecutivos provinciales, alternando presiones legislativas con actos de conciliación pública. (Agencia OPI Santa Cruz)