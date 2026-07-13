- Publicidad -

(OPI TdF) – Tierra del Fuego sigue registrando una fuerte caída de la actividad de la construcción que afecta de manera directa a las empresas del sector.

La provincia registró una baja interanual del 11,8% en la cantidad de empresas inscriptas en la actividad de la construcción, de acuerdo con los últimos datos oficiales.

De esta manera, Tierra del Fuego quedó entre las jurisdicciones con las mayores retracciones del país, reflejando el impacto que atraviesa uno de los sectores más sensibles de la economía.

- Publicidad -

Así se desprende de los registros difundidos por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) revelan que durante mayo la provincia contabilizó 112 empresas registradas, quince menos que en el mismo mes del año pasado.

Hubo una retracción interanual del 11,8%, ya que en mayo de 2025 el padrón estaba integrado por 127 firmas vinculadas al sector.

Entre las empresas contratistas, el número pasó de 122 a 108 en el término de un año, mientras que el segmento de subcontratistas descendió de cinco a cuatro firmas registradas.

La pérdida de empresas registradas constituye un indicador de la menor actividad y del escenario de incertidumbre que enfrenta la industria de la construcción. (Agencia OPI Tierra del Fuego)