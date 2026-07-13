Ministerio Trabajo frena despidos masivos en Grupo Mirgor

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La autoridad laboral ordenó suspender las cesantías iniciadas por la empresa tecnológica. Los delegados metalúrgicos mantienen las asambleas mientras la justicia federal habilita negociaciones salariales cuestionadas por las bases.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para detener los despidos iniciados por el Grupo Mirgor en Río Grande. La resolución estatal congela las cesantías en las 4 razones sociales de la corporación.

El 12 de julio al mediodía entró en vigencia la ordenanza gubernamental que obliga a retrotraer las desvinculaciones. El cuerpo de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) defenderá los reclamos originales durante este periodo.

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Ante las dependencias laborales ingresó formalmente el requerimiento de los operarios. La conducción sindical detalló los motivos del plan de lucha y comunicó un reconocimiento de unidad dirigido a las líneas de producción.

La cartera de empleo diagrama actualmente la primera audiencia obligatoria entre empresarios y trabajadores. Un juez federal autorizó al interventor del sindicato nacional a negociar los salarios de la actividad metalúrgica.

Desde las líneas de producción expresaron el rechazo absoluto a la intervención judicial externa. La Seccional Río Grande sostiene la máxima resistencia operativa contra el avance paritario del funcionario designado por el magistrado. (Agencia OPI Tierra del Fuego)