Detuvieron a seis personas por abigeato en cercanías de Pico Truncado

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El Grupo Especial de Operaciones Rurales de la policía de Santa Cruz detuvo a seis personas por abigeato en cercanías de Pico Truncado donde secuestraron gran cantidad de carne bovina faenada en terrenos de una estancia del norte provincial.

La presencia de la fuerza de seguridad fue solicitada por el propietario de la estancia El Porvenir quien denunció la presencia de movimiento de vehículos en el interior de los campos y disparos de arma de fuego.

Allí se detectó en primera instancia la presencia de una camioneta Toyota Hillux cuyos ocupantes fueron detenidos por caza ilegal de ganado bovino y en la caja del vehículo había gran cantidad de carne recién faenada.

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Participaron efectivos de la División Operaciones Rurales Caleta Olivia, Comisaría de Cañadón Seco, seccionales Primera y Segunda de Pico Truncado, División Operaciones Rurales Gobernador Gregores y Sección Operaciones Rurales Jaramillo.

Tras inspeccionar la camioneta Toyota, detuvieron minutos después una camioneta Ford Ranger donde encontraron una motocicleta con manchas de sangre en la caja de carga y había tres armas largas, que fueron secuestradas por la policía.

La Justicia provincial ordenó la detención de las personas involucradas y el secuestro de la carne, armas de fuego y los teléfonos celulares para avanzar en la investigación sobre el abigeato. (Agencia OPI Santa Cruz)