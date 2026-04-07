ADOSAC convoca al paro por dos días y rechaza la emergencia

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La Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió este lunes 6 de abril convocar a un paro de actividades de 48 horas para los días miércoles 8 y jueves 9 de abril. El gremio tomó la decisión durante su congreso extraordinario ante la negativa del Gobierno de Santa Cruz de abrir la discusión salarial y frente al avance del proyecto de emergencia económica oficial.

Las jornadas de huelga incluirán movilizaciones coordinadas junto al Frente Sindical. Desde el espacio gremial exigen la apertura urgente de una mesa de negociación que instrumente una cláusula gatillo y una recomposición directa. Los representantes docentes buscan sacar los ingresos del sector de la línea de pobreza para equipararlos con el valor de la canasta familiar.

El Ejecutivo provincial eludió el llamado al diálogo e insistirá con el tratamiento legislativo del proyecto de emergencia económica. ADOSAC y el resto de las organizaciones sindicales ya rechazaron formalmente esta iniciativa de ajuste.

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El resguardo de las vacantes laborales domina el segundo eje del conflicto. Los congresales ratificaron el pedido formal ante las autoridades educativas para tratar de inmediato un proyecto propio orientado a garantizar los puestos de trabajo. El documento sindical plantea cuatro modificaciones estructurales en el sistema:

Implementación de parejas pedagógicas en las aulas.

Reducción sistemática del número de alumnos por curso.

Incremento de cargos para maestras de apoyo a la inclusión.

Fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios en los primeros niveles de enseñanza.

Durante las reuniones de las subcomisiones laborales, los dirigentes exigieron una normativa legal para frenar la pérdida de cargos y resguardar la calidad educativa. El Consejo Provincial de Educación (CPE) descartó el reclamo y habilitó un contexto de extrema vulnerabilidad para cientos de trabajadores.

Frente al riesgo inminente de cesantías, la organización sindical exige la continuidad laboral absoluta de todos los educadores del sistema ante el vencimiento contractual fijado para el próximo 30 de abril. (Agencia OPI Santa Cruz)