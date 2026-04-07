Asignan hasta 500 millones con tasa del 4.3% a legisladores nacionales

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El Banco Nación financia la compra de propiedades para dirigentes de La Libertad Avanza con condiciones inaccesibles para el mercado general. El sindicato ATE prepara protestas en las sucursales de todo el país para reclamar el mismo beneficio.

Tasas nominales del 4.3% anual y montos de entre 100 y 500 millones de pesos exponen un presunto esquema de favoritismo financiero. Las cifras corresponden a los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza, un accionar que ya acumula expedientes por posibles violaciones a la Ley de Ética Pública.

La brecha entre el privilegio y la oferta real dimensiona la magnitud de la maniobra. Mientras el sector crediticio privado exige tasas de interés que oscilan entre el 13% y el 19%, la entidad bancaria estatal le garantizó a la cúpula oficialista un financiamiento casi cinco veces más barato.

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El ex director del Banco Nación, Claudio Lozano, objetó la operatoria al advertir que la institución se comporta como una banca privada en lugar de atender demandas estructurales. En diálogo con Radio Splendid AM 990, el economista definió los préstamos como una dilapidación de recursos orientados a financiar viviendas premium.

La respuesta sindical no tardó en materializarse frente a la asimetría crediticia. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anticipó a la misma emisora que durante dos semanas los afiliados exigirán en las sucursales del banco el acceso a las mismas condiciones que la dirigencia política.

El dirigente, también referente de la CTA, advirtió que las operaciones bancarias derivarán indefectiblemente en una causa judicial por corrupción. Las millonarias transferencias estatales a tasa preferencial se ejecutan en un contexto de paralización de los programas habitacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)