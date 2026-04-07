Doble sueldo estatal beneficia al círculo íntimo de la Jefatura de Gabinete

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El entramado de nombramientos beneficia a colaboradores directos del Gabinete y genera remuneraciones que superan los ingresos del Presidente. En simultáneo, el Poder Judicial rastrea los movimientos migratorios y la compra irregular de un departamento a nombre del ministro coordinador.

Sueldos de casi 6 millones de pesos y la acumulación de sillas en directorios estatales exponen la colonización del Correo Argentino y de la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU) por parte del equipo de Manuel Adorni. El jefe de Gabinete designó a sus asesores de extrema confianza en estructuras jerárquicas simultáneas, un mecanismo sobre el cual las fuentes oficiales exigen mantener absoluto silencio ante las consultas de la prensa.

La arquitectura de designaciones consolida el poder de los funcionarios de primera línea a través de una secuencia de nombramientos superpuestos en el último año:

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El 25 de julio de 2025 , Ian Lionel Vignale —antiguo integrante del Instituto de la Juventud de Mauricio Macri — ingresó al directorio de APESAU , puesto que hoy suma a su asiento en el Correo y a su cargo en la Secretaría Ejecutiva.

, —antiguo integrante del Instituto de la Juventud de — ingresó al directorio de , puesto que hoy suma a su asiento en el y a su cargo en la Secretaría Ejecutiva. El 1 de enero de 2026 , Aimé Ayelén Vázquez tomó el control de la Unidad Gabinete de Asesores antes de desembarcar en la empresa postal. Además, figura como representante de la consultora Magma Sinergia SRL junto con su esposo, Luis Betnaza . Voces de su propio espacio la definen textualmente como la sombra del ministro.

, tomó el control de la Unidad Gabinete de Asesores antes de desembarcar en la empresa postal. Además, figura como representante de la consultora junto con su esposo, . Voces de su propio espacio la definen textualmente como la sombra del ministro. El 21 de enero de 2026, el abogado Pablo Leandro Ciocchini asumió la vicepresidencia de Parques Nacionales, silla que retiene junto a su lugar en la agencia que reemplazó a Télam.

La nómina postal se completa con Federico Sicilia, actual integrante de la Secretaría de Coordinación Legal, con antecedente en los ministerios porteños de Modernización y Desarrollo Económico bajo las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta y el radical José Luis Giusti. Toda esta estructura distributiva choca de frente con la retórica de ajuste: los miembros del directorio del Correo Argentino perciben ingresos mensuales superiores a los de Javier Milei.

La expansión burocrática avanza al mismo tiempo que la Justicia federal aprieta el cerco sobre el patrimonio del funcionario libertario. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó este lunes a los registros correspondientes el historial completo de dominio de los inmuebles vinculados a Adorni, además de oficiar a la Dirección Nacional de Migraciones para exigir el detalle exacto de sus salidas al exterior.

El expediente penal pone la lupa sobre el actual domicilio del ministro en el barrio porteño de Caballito. Para esclarecer la maniobra, el Ministerio Público citó a declarar al exfutbolista Hugo Morales, quien adquirió ese departamento en 1996 y lo transfirió el año pasado al jefe de Gabinete por debajo del valor real de mercado, operando a través de una sospechosa hipoteca no bancaria. (Agencia OPI Santa Cruz)