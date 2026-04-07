El ingreso medio per cápita quedó estancado en 450 mil pesos

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el informe “Evolución de la distribución del ingreso”. La documentación oficial demuestra que el 10% más rico de la población argentina percibe ingresos 13 veces superiores al 10% más pobre, confirmando el estancamiento de la pirámide social.

Los balances oficiales exponen la licuación inflacionaria sobre el poder adquisitivo general. La suma total de ingresos alcanzó los $19.100.575 millones durante el cuarto trimestre de 2025. Este número representa un alza nominal de apenas 44,9% frente a igual trimestre de 2024, consolidando una caída real aplastante contra el avance del índice de precios al consumidor.

El Coeficiente de Gini, un termómetro estadístico donde 0 marca la igualdad absoluta y 1 la desigualdad total, cerró en 0,427. La cifra marca un retroceso marginal frente al 0,430 del mismo período de 2024. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 62,6% de los habitantes percibió algún tipo de ingreso, con un promedio individual de $1.011.863.

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La segmentación por escala de ingresos individuales tabula la realidad de la estructura salarial:

El estrato bajo ( deciles 1 a 4 ) promedió $351.028 .

) promedió . El estrato medio ( deciles 5 a 8 ) registró $940.586 .

) registró . El estrato alto (deciles 9 y 10) alcanzó los $2.476.247.

La distribución per cápita sobre un universo de 30 millones de personas. El promedio contable llegó a $635.996, pero la mediana estadística quedó inamovible en $450.000. La brecha de ingresos entre el decil más alto (10) y el más bajo (1) mantuvo su proporción exacta de 13 veces, calcando la métrica del mismo trimestre del 2024.

La informalidad laboral y la disparidad de género deprimen las remuneraciones. Los asalariados formales con descuento jubilatorio percibieron $1.321.353. Quienes operan en la economía no registrada sufrieron una contracción directa, promediando $651.484. Las planillas dictaminan que los varones cobraron $1.191.364 frente a los $838.336 de las mujeres. Esta dinámica fija la brecha de ocupación principal en 29,6%.

La matriz de recursos familiares ratifica la dependencia estructural. El 79,2% del dinero en los hogares ingresa por fuentes laborales. El 20,8% restante obedece a fondos no laborales como jubilaciones, subsidios o alquileres. La estratificación muestra que el decil 1 depende en un 67,7% de transferencias y ayudas externas, mientras en el decil 10 esa inyección apenas representa el 12,3% de la caja familiar.

Los 31 aglomerados urbanos relevados reportan una sobrecarga directa en el sostenimiento del sistema. Las estadísticas computan 122 personas no ocupadas por cada 100 ocupadas a nivel general. La base de la pirámide absorbe el impacto de esta variable, disparando la relación del decil 1 a 284 personas no ocupadas cada 100 ocupadas. (Agencia OPI Santa Cruz)