Estambul tiroteo cerca del consulado iraelí

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El violento episodio provocó el fallecimiento de un agresor y lesiones en otras cuatro personas. Los funcionarios turcos revelaron que los tiradores viajaron desde Izmit utilizando un coche de alquiler para ejecutar la ofensiva.

Un grupo de hombres armados atacó el martes a las fuerzas de seguridad apostadas cerca del consulado israelí en el distrito de Besiktas, en la ciudad de Estambul. El tiroteo causó la muerte de un agresor y provocó heridas a dos policías y dos atacantes.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, brindó declaraciones a la prensa en la escena del crimen. El funcionario especificó que los atacantes apuntaron sus armas contra los policías de guardia y confirmó lesiones leves en los uniformados.

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El ministro del Interior turco, Mustafa Ciftci, publicó los datos del operativo en la plataforma X. El jerarca detalló que los agresores viajaron hacia Estambul desde la localidad de Izmit utilizando un vehículo alquilado.

El texto del ministro precisó la identidad operativa del grupo. La autoridad enumeró las siguientes confirmaciones mediante sus canales oficiales.

Ciftci afirmó que un atacante mantenía vínculos con una organización que instrumentaliza la religión.

El ministro indicó que dos terroristas involucrados comparten parentesco como hermanos.

El titular de la cartera advirtió que uno de los hombres registra antecedentes por tráfico de drogas.

La cadena local NTV reportó que los atacantes vestían ropa de camuflaje y cargaban mochilas durante la balacera. La emisora sostuvo que las fuerzas de seguridad neutralizaron a dos sospechosos e hirieron gravemente a un tercero tras el intercambio de disparos.

El medio de comunicación difundió imágenes del amplio despliegue de emergencia en el barrio de Levent, un centro comercial de alta concurrencia. La transmisión exhibió a las unidades policiales y ambulancias que acordonaron la zona.

Los reportes iniciales señalaron la existencia de tres muertos a raíz del incidente armado. Las autoridades gubernamentales revisaron ese saldo a la baja de forma posterior. (Agencia OPI Santa Cruz)