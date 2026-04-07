SUTEF inicia un paro y movilización por reclamos salariales

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(OPI TdF) – El gremio docente de la provincia concreta una huelga de dos días para exigir mejoras salariales inmediatas. La dirigencia sindical expone la inacción de la legislatura sobre un proyecto de financiamiento que acumula casi dos años de demora administrativa.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) lanza un paro de 48 horas en Tierra del Fuego. Los docentes reclaman la reapertura de las paritarias, un aumento salarial y la sanción urgente de la Ley de Financiamiento Educativo. La medida de fuerza incluye una gran movilización programada para el miércoles 8 de abril en la ciudad de Ushuaia.

La jornada de protesta comenzará a las 10:30 horas con una concentración de trabajadores en la Escuela Nº 1. Los manifestantes marcharán desde ese punto directamente hacia la sede de la Legislatura. El gremio exige el tratamiento del proyecto de financiamiento que el propio SUTEF ingresó al parlamento hace exactamente 1 año, 10 meses y 8 días.

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Los docentes dirigen su reclamo a las legisladoras y legisladores de la provincia y exigen que legislen a favor del pueblo. El sector educativo pide a los parlamentarios que demuestren un interés real por la educación pública. De acuerdo a los datos analizados, el expediente normativo sigue paralizado sin tratamiento en las comisiones de la cámara.

La acción gremial finalizará con una olla popular frente a la Casa de Gobierno. Los trabajadores de la educación utilizarán ese espacio para reclamar al Ejecutivo provincial la inmediata convocatoria a la mesa de discusión salarial.

El SUTEF organiza el traslado hacia Ushuaia para los contingentes de docentes provenientes de Río Grande y Tolhuin. La conducción hace un llamado a toda la docencia a participar de las acciones gremiales en todas las instituciones y salir a las calles para visibilizar el reclamo integral. (Agencia OPI Tierra del Fuego)