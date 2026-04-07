Trump lanzó un ultimátum definitivo contra el régimen iraní

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El líder estadounidense amenazó con aniquilar a la nación de Medio Oriente si no frenan el conflicto armado. La advertencia pública marca el final de 47 años de extrema tensión política y militar.

El presidente Donald Trump publicó un mensaje desde Estados Unidos y exigió la culminación de la guerra mediante una advertencia de destrucción masiva. El mandatario lanzó un ultimátum contra el régimen de Irán durante las horas previas al martes por la noche.

El líder norteamericano utilizó su cuenta oficial en la plataforma Truth Social para difundir el texto. El republicano afirmó que una civilización entera “morirá para no volver jamás“.

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El jefe de Estado anticipó el daño, apuntó que no quiere que el hecho suceda y advirtió que “probablemente ocurrirá“. El mensaje digital incluyó referencias directas sobre un cambio de régimen total en el territorio asiático.

El texto oficial mencionó un nuevo escenario de poder y enumeró las siguientes apreciaciones gubernamentales.

El republicano sostuvo que mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas prevalecen ahora en el mandato.

Trump reconoció que tal vez suceda algo revolucionario maravilloso en la región.

El mandatario calificó la jornada nocturna como uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo.

El titular del Poder Ejecutivo estadounidense dictaminó el cierre de un ciclo histórico. El dirigente auguró el fin de 47 años de extorsión, corrupción y muerte.

La publicación oficial terminó con una frase dirigida a los habitantes de esa nación. Trump pidió a Dios que bendiga al gran pueblo de Irán. (Agencia OPI Santa Cruz)