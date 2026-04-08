60 pliegos judiciales entran al Senado junto con ascensos militares clave

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La aprobación de 60 ingresos judiciales y la oficialización de la cúpula de las Fuerzas Armadas marcan el pulso de la sesión convocada para este miércoles a las 11:00. La maniobra parlamentaria asegura la designación de embajadores aliados, pero expone al bloque de gobierno a las exigencias opositoras por los avances en la causa patrimonial que recae sobre la Jefatura de Gabinete.

El temario del recinto garantiza el aval legislativo para 150 promociones militares. Las designaciones consolidan al vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto; al vicealmirante Juan Romay frente al Estado Mayor General de la Armada, y al general de división Oscar Zarich a cargo del Estado Mayor General del Ejército. La única exclusión confirmada es la de Marcelo Monetto, subjefe de la Fuerza Aérea, cuyo pliego quedó bloqueado tras una impugnación por presunto encubrimiento en una denuncia de abuso sexual contra una cadete.

El tratamiento legislativo también concreta la asunción de la ex senadora neuquina Lucila Crexell como embajadora plenipotenciaria ante Canadá. El dictamen favorable llega respaldado por La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social. La bancada del justicialismo mantiene su rechazo formal y sostiene la denuncia contra la funcionaria por haber intercambiado su apoyo a la Ley Bases a cambio del cargo diplomático.

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La jornada formaliza además la estructura del Tribunal de Defensa de la Competencia. Eduardo Montamat ocupará la presidencia, secundado por los vocales Lucas Trevisani Vespa y Marcelo D´Amore. En simultáneo, el bloque peronista utilizará la sesión como vidriera política para atacar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a raíz de los nuevos datos surgidos en la causa judicial que investiga sus bienes, replicando la dinámica de confrontación que dominó la sesión del 18 de marzo.

En paralelo, el Senado le otorga estado parlamentario a 60 expedientes para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores. El titular de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, deberá coordinar el circuito institucional que define los nombramientos, estructurado bajo el siguiente esquema:

Apertura del período de evaluación de antecedentes, presentación de avales y recepción de impugnaciones.

Convocatoria a audiencias públicas obligatorias programadas entre el 30 de abril y el 7 de mayo .

y el . Definición en el recinto estipulada para mediados del mes próximo.

Fuera de los nombramientos, la actividad institucional avanza sobre la flexibilización de normativas territoriales. Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada el martes por la noche, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acordó con los espacios dialoguistas iniciar hoy la discusión del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” junto a Federico Sturzenegger. La iniciativa busca suprimir los topes legales para que extranjeros compren tierras, instaurar mecanismos de desalojo rápido y aplicar modificaciones directas sobre la Ley del Manejo del Fuego. (Agencia OPI Santa Cruz)