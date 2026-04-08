Javier Milei recibe Nahuel Gallo el gendarme liberado tras la caída del régimen venezolano

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La Casa Rosada habilita hoy a las 16:30 el ingreso formal del gendarme Nahuel Gallo para concretar su primer encuentro directo con el presidente Javier Milei, según confirmaron fuentes oficiales. La audiencia, que prevé la participación de otros funcionarios del gabinete, sella el retorno del efectivo tras pasar 448 días secuestrado por el aparato estatal a cargo de Nicolás Maduro en Venezuela.

El cónclave presidencial corona a poco más de un mes de su liberación un circuito de movimientos políticos e institucionales marcados por la siguiente secuencia:

Domingo 1° de marzo: Liberación del cautivo mediante gestiones atípicas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , ejecutadas en simultáneo a la intervención de Estados Unidos que derivó en la posterior detención de Maduro .

Liberación del cautivo mediante gestiones atípicas de la , ejecutadas en simultáneo a la intervención de que derivó en la posterior detención de . Martes 3 de marzo: Comparecencia pública en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional para exponer las condiciones de alojamiento en la prisión militar de Rodeo I , ubicada en Caracas .

Comparecencia pública en el de la para exponer las condiciones de alojamiento en la prisión militar de , ubicada en . Fines de marzo: Traslado a Catamarca y recepción a cargo del gobernador local, Raúl Jalil.

Durante el reencuentro con sus familiares en su provincia natal, Gallo reclamó “no olvidar” a los presos políticos que la estructura estatal venezolana mantiene bajo custodia. La exigencia del gendarme apuntó de forma directa a la situación del ciudadano argentino Germán Giuliani.

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Los despachos de Balcarce 50 postergaron la foto de primera línea durante semanas, argumentando la necesidad de garantizar tiempos de readaptación familiar para el excautivo. En ese lapso inicial, la representación del Ejecutivo recayó exclusivamente sobre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno, quienes operaron como escoltas desde el aterrizaje del vuelo en el Aeropuerto de Ezeiza hasta el cierre de su primera conferencia de prensa.

En paralelo al ritmo de la Jefatura de Gabinete, el circuito legislativo organizó su propio operativo de recepción. Patricia Bullrich, en calidad de titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, convocó al gendarme a un encuentro a puertas cerradas junto a un grupo de legisladores libertarios y bloques aliados.

El esquema de contención política excedió los despachos del Congreso. La exfuncionaria nacional completó el itinerario de la visita invitando a Gallo y a su esposa, María Alexandra Gómez, a presenciar la obra teatral que protagoniza su marido, Guillermo Yanco, sobre la avenida Corrientes. (Agencia OPI Santa Cruz)