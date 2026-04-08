Las terminales ensamblaron 92.346 unidades en el año

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El relato oficial ensaya una recuperación industrial sustentada en un mínimo rebote mensual. Las planillas de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) desmienten el optimismo y exponen una contracción del 19% en la producción durante el primer trimestre frente al mismo período del año pasado.

Con el cierre operativo de marzo, las líneas de montaje entregaron 41.716 vehículos, una cifra que apenas supera los 41.565 ensamblados en marzo de 2025. El avance interanual representa un marginal 0,4%. La estadística refleja un incremento del 40,8% frente a febrero, una suba traccionada exclusivamente por la incorporación de dos días hábiles más de actividad en las plantas.

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, diagnosticó señales de reactivación al comparar los números recientes con la parálisis de inicio de año. No obstante, el dirigente reconoció que los volúmenes del trimestre exigen articular con el sector público para bajar costos estructurales y optimizar los procesos de la cadena de valor.

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El reclamo corporativo aterriza directamente sobre las arcas provinciales y municipales. Pérez Graziano exigió a las administraciones locales reducir la carga impositiva y las tasas que encarecen el proceso productivo y penalizan las exportaciones. El titular de las terminales justificó este pedido de auxilio estatal al advertir sobre los excedentes globales de producción y el ingreso de nuevos jugadores, factores que imprimen una presión extra sobre la actividad frente a competidores internacionales.

El desglose técnico de la cámara empresaria expone la realidad comercial y fabril con los siguientes indicadores definitivos del primer trimestre de 2026.

La matriz productiva acumuló 92.346 unidades, lo que consolida una caída del 19,0% frente a la performance del inicio de 2025 .

unidades, lo que consolida una caída del frente a la performance del inicio de . Las terminales exportaron 26.646 unidades durante el tercer mes del año, anotando un alza del 66,6% intermensual y un 9,7% por encima de la marca del año pasado.

unidades durante el tercer mes del año, anotando un alza del intermensual y un por encima de la marca del año pasado. La red de concesionarios absorbió 41.453 vehículos en marzo , consolidando una mejora del 14,2% contra el mes previo, en contrapartida a una baja del 13,5% interanual.

vehículos en , consolidando una mejora del contra el mes previo, en contrapartida a una baja del interanual. Las ventas mayoristas del acumulado trimestral suman 112.078 unidades, liquidando así un 12,2% menos de vehículos que en los primeros tres meses del año anterior. (Agencia OPI Santa Cruz)