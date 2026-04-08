Nuevo ataque del presidente Milei a la prensa

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La publicación de un texto titulado “Reflexión” en redes sociales oficializó un nuevo ataque del presidente Javier Milei, quien tildó de “ignorantes” y “malas personas” a los periodistas y opinadores que analizan su gestión. El mandatario acusó a los integrantes de la prensa de no interpretar debidamente sus medidas por no haber gestionado nunca una empresa real ni conocer la demanda del mercado.

Para sostener su embestida, el titular del Ejecutivo detalló un listado de seis términos técnicos que la prensa desconoce a la hora de debatir. La enumeración presidencial incluyó la falta de comprensión sobre el interés compuesto, la tasa de interés real, el límite entre la libertad y el Estado, los activos beta agresivos, el colchón financiero ante la volatilidad y la fórmula de Amoroso-Robinson.

El mandatario reclama un alto nivel de comprensión técnica sobre las finanzas, mientras estructura su comunicación gubernamental a partir de la descalificación moral hacia quienes no comparten su línea de pensamiento. Esta dinámica quedó expuesta al plantear la duda sobre si el accionar de los comunicadores surge de la ignorancia o de una mala intención.

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Milei ratificó su postura al evaluar las capacidades intelectuales del periodismo y descartó que puedan aprender los conceptos que él exige. “Sin lugar a dudas, muchos opinadores son ignorantes pero, tengo mis serias dudas de que aún cuando se les enseñara del tema ellos lo asimilen”, objetó el Presidente.

El texto cerró el análisis diagnosticando que los comunicadores fallan por una “incapacidad severa” o por padecer un “déficit en lo espiritual“. El posteo culminó afirmando que el mayor problema del sector es la combinación de ambas características, rematando la publicación con la fórmula textual: “NOL$ALP. CIAO!“. (Agencia OPI Santa Cruz)