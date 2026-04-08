Por denuncias de quema a cielo abierto, Ambiente inspeccionó el vaciadero de Río Gallegos

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La Secretaría de Ambiente de Santa Cruz inspeccionó este martes el predio del vaciadero municipal de Río Gallegos tras denuncias por quema de residuos a cielo abierto y labró actas sobre incumplimientos a la normativa vigente.

La inspección promueve que debe avanzarse hacia la erradicación y el traslado de los desechos al relleno sanitario habilitado en las afueras de la capital santacruceña.

La tarea fue concretada por personal técnico de la Dirección de Gestión Integral de Residuos, con acompañamiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y efectivos policiales, en el marco del cumplimiento de las leyes ambientales vigentes.

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“Se constataron distintas situaciones vinculadas al tratamiento de residuos, entre ellas la quema a cielo abierto y prácticas que no se ajustan a la normativa. Estamos realizando una inspección como autoridad de aplicación, en función de denuncias recibidas sobre el funcionamiento del vaciadero y la planta. Nuestro objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley y verificar las condiciones en las que se está trabajando“, explicó la directora Silvia Andrade.

Valeria Caram, directora de Control y Monitoreo Ambiental, afirmó que “es una obligación erradicar el basural a cielo abierto y que los residuos sean llevados al relleno sanitario” y recordó que el predio habilitado se encuentra operativo desde el año 2022.

Afirmaron que “la situación actual genera consecuencias ambientales y sanitarias, debido a la acumulación de residuos, la generación de lixiviados y la cercanía del predio a zonas urbanas y espacios naturales”.

“Se otorgará un plazo para que se presenten respuestas y se adopten las medidas necesarias para adecuar el funcionamiento del predio a la normativa vigente” señaló la funcionaria. (Agencia OPI Santa Cruz)