Salarios estatales se pagan con adelantos de coparticipación

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(Ushuaia/OPI TdF) – El titular económico provincial confirmó el uso de fondos anticipados de Nación para cubrir sueldos públicos. El funcionario admitió retrasos en los giros a municipios y acusó a ciertos intendentes de fomentar movilizaciones.

El Ministro de Economía de Tierra del Fuego, Alejandro Barrozo, confirmó que el Gobierno provincial recurre a adelantos de coparticipación del Gobierno nacional para pagar los sueldos estatales. El funcionario justificó esta maniobra de deuda a corto plazo aludiendo a una caída generalizada en la recaudación de recursos.

Las declaraciones oficiales exponen la falta de liquidez del tesoro provincial. Alejandro Barrozo enmarcó esta decisión dentro de un cuadro de tensión financiera que afecta a todo el país. El titular de la cartera económica aseguró que la gestión centra sus esfuerzos en la cancelación de las obligaciones salariales con los empleados públicos.

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“El escenario que atravesamos no es aislado“, afirmó el Ministro de Economía. El funcionario indicó que la administración utiliza herramientas de auxilio financiero pactadas con la administración central para garantizar la operatividad de la estructura estatal fueguina frente al déficit actual.

Esta asfixia financiera impacta de manera directa en el giro de fondos hacia los ejecutivos municipales. Alejandro Barrozo reconoció demoras en la remisión de la masa coparticipable hacia las administraciones locales. El funcionario remarcó que las intendencias reaccionan de manera dispar ante el vaciamiento de las arcas provinciales.

El titular de la cartera económica elogió a los municipios que mantienen canales de diálogo institucionales. “Hay municipios que comprenden la realidad compleja que atravesamos todos“, declaró Alejandro Barrozo. El funcionario valoró a los ejecutivos que reclaman sus fondos mediante negociaciones formales y consensuadas.

Las críticas de la administración apuntaron contra sectores del ejecutivo municipal que exigen la regularización de las transferencias. Alejandro Barrozo acusó a ciertas intendencias de politizar el retraso en el envío de fondos coparticipables. El ministro repudió la promoción de protestas sindicales y movilizaciones de trabajadores en la vía pública.

El responsable de las finanzas provinciales cuestionó a los sectores que impulsan el conflicto en las calles y bloquean las mesas de negociación. De acuerdo a los datos analizados, la administración provincial mantendrá la dependencia de los giros discrecionales y anticipos del Gobierno nacional para sostener el cronograma de pagos a corto plazo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)