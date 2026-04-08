Salud provincial reforzó la intervención sanitaria por el hantavirus

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(OPI Chubut) – En la terapia intensiva del Hospital Zonal de Esquel, una joven de 15 años murió en las últimas horas tras contraer hantavirus. La adolescente permanecía bajo monitoreo estricto de la Secretaría de Salud del Gobierno del Chubut tras confirmarse su estatus de contacto estrecho del primer caso positivo detectado en la comuna rural de Cerro Centinela.

El cuadro clínico derivó de un clúster familiar. Los registros oficiales marcan dos contagios previos confirmados en ese mismo entorno cerrado. Los médicos mantenían a la paciente bajo aislamiento preventivo continuo, sin registrar nuevos contactos externos al grupo conviviente original.

La titular de la Subsecretaría de Salud Pública, Anabel Pena, confirmó la permanencia de los agentes sanitarios en la localidad cordillerana. “Nuestros equipos vienen trabajando desde el primer momento en la localidad, con presencia permanente y un seguimiento constante de la situación”, apuntó la funcionaria provincial.

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El impacto del brote exige reflejos rápidos del sistema sanitario regional para blindar los corredores patagónicos que conectan con Santa Cruz. “Ante este hecho, reforzamos el operativo de intervención que ya se estaba desarrollando en terreno, ampliando las acciones de monitoreo y acompañamiento”, explicó Pena.

La funcionaria transmitió las condolencias institucionales del Ejecutivo. “Acompañamos a toda su familia en este doloroso momento, y nuestros equipos se encuentran a total disposición, asistiendo en todo lo necesario”, expresó la subsecretaria.

El área de salud ejecuta el rastreo de proximidad bajo los parámetros normativos vigentes. Pena indicó que “se están efectuando diversas tareas según los protocolos de actuación, control del caso, relevamiento de contactos estrechos y monitoreos”.

Frente a la alarma vecinal, la titular del área sanitaria reclamó a los contactos estrechos “cumplir con las indicaciones de los profesionales de la salud, que son quienes están concretando la vigilancia epidemiológica correspondiente”.

El ministerio intenta sofocar el pánico en los parajes rurales. “Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad. El sistema de salud está preparado para actuar ante este tipo de situaciones y viene trabajando de manera sostenida en Cerro Centinela y Esquel, con un operativo amplio e integral”, sostuvo Pena.

La cartera sanitaria difundió directrices estrictas para contener el riesgo de exposición ambiental al virus:

Sellar orificios en paredes, puertas y cañerías para bloquear el ingreso de roedores a las viviendas.

Desmalezar y cortar el pasto en un perímetro mayor a 30 metros de la propiedad.

de la propiedad. Ubicar leñeros y huertas a más de 30 metros del domicilio y elevados del suelo.

del domicilio y elevados del suelo. Limpiar superficies con una solución de 1 parte de lavandina por 9 de agua sin barrer en seco.

sin barrer en seco. Ventilar los espacios cerrados durante 30 minutos mínimos antes de ingresar.

mínimos antes de ingresar. Utilizar barbijo tipo N95 durante la limpieza de lugares potencialmente contaminados.

durante la limpieza de lugares potencialmente contaminados. Extremar cuidados con ventiladores, aires acondicionados y vehículos en desuso antes de encenderlos.

Acampar en zonas limpias, lejos de maleza o basurales, y evitar dormir directamente sobre el suelo.

Las cuadrillas provinciales no aplican controles de roedores en áreas silvestres. Las autoridades exigen instalar trampas mecánicas en los domicilios particulares y rechazan el uso de venenos comerciales. Ante el hallazgo de un animal muerto, el protocolo oficial ordena rociar lavandina sobre el roedor, aguardar 30 minutos y retirar el cadáver utilizando guantes protectores para su posterior eliminación. (Agencia OPI Chubut)