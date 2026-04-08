Terra Ignis cede yacimientos

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(OPI TdF) – La empresa estatal Terra Ignis Energía S.A. firmó un acuerdo transitorio con la firma privada Velitec S.A. para asegurar la continuidad operativa de los yacimientos “Lago Fuego”, “Los Chorrillos” y “Tierra del Fuego”. El convenio, concretado en la Casa de Tierra del Fuego ubicada en Buenos Aires, busca mitigar la caída productiva provincial mediante la inyección de capital privado, mientras las partes negocian una Unión Transitoria de Empresas (UTE).

A principios del año 2026, Terra Ignis asumió el control directo de estas áreas de explotación. La empresa pública retuvo al personal operativo e impulsó de inmediato una convocatoria abierta. El objetivo principal apuntó a incorporar socios estratégicos que aportaran financiamiento fresco y capacidad técnica operativa, según se desprende de la información oficial.

Diez compañías del sector petrolero participaron de la compulsa pública. La firma estatal seleccionó a Velitec S.A., una operadora argentina con actividad previa en las provincias de Neuquén, Chubut y Salta. Los directivos provinciales justificaron esta adjudicación aludiendo a la solvencia financiera y al historial técnico de la contratista.

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El texto del convenio habilita a Velitec S.A. a operar las áreas de forma temporal hasta la inscripción legal y definitiva de la UTE. Los yacimientos atraviesan hoy una fase de maduración avanzada. Los funcionarios de Terra Ignis atribuyen la baja producción de petróleo y gas al declino geológico natural y a múltiples años de desinversión sostenida.

Los representantes de la conducción estatal indicaron que la meta central apunta a incrementar paulatinamente la extracción y potenciar las áreas operativas. Las autoridades de Velitec S.A. consideran este desembarco en Tierra del Fuego como una oportunidad comercial estratégica para la compañía.

La empresa privada anticipó que iniciará un análisis intensivo de los datos técnicos para diseñar un esquema de reestructuración de los activos. Los ejecutivos remarcaron que el sector mantiene potencial para mejorar el rendimiento mediante nuevas inversiones económicas, pese a la longevidad de los pozos.

Autoridades de ambas firmas y funcionarios provinciales de la cartera energética presenciaron la rúbrica del documento, tanto de forma presencial como remota en Buenos Aires. Terra Ignis pretende consolidar un modelo mixto de gestión hidrocarburífera. La provincia retiene el control estatal y delega la ejecución operativa al sector privado para recuperar los niveles de extracción a largo plazo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)