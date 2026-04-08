Trump frena los ataques y el Brent cae a los 94 dólares

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La reapertura del estrecho de Ormuz pactada entre Estados Unidos e Irán desinfla la cotización internacional del crudo. Las plazas bursátiles de Europa y Asia absorben la corrección energética con subas de hasta 6,87%.

Con el anuncio de un cese de hostilidades militares, los precios globales del petróleo anotan caídas de hasta un 16% durante la rueda de este miércoles. La confirmación de un freno bélico en Medio Oriente descomprime el riesgo de desabastecimiento logístico y gatilla compras de oportunidad en los principales mercados de valores.

El presidente estadounidense, Donald Trump, oficializó la directiva al aceptar “suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas“. La pausa diplomática garantiza nuevamente el libre tránsito de buques petroleros por el estrecho de Ormuz, una ruta de exportación que impacta de lleno en los números de la cuenca patagónica.

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La pausa bélica licúa rápidamente las primas de riesgo financiero acumuladas en el arranque de la semana, momento en que ambos índices marcaban valores cercanos a los US$110. Los monitores de la jornada exponen el siguiente desarme de posiciones sobre los hidrocarburos:

El crudo Brent , precio testigo para Europa, derrapa un 15,9% y opera en torno a los US$94 por barril.

, precio testigo para Europa, derrapa un y opera en torno a los por barril. El West Texas Intermediate (WTI) , referencia para la plaza norteamericana, cede un 13,8% y ronda los US$95 por barril.

, referencia para la plaza norteamericana, cede un y ronda los por barril. El contrato de futuros del gas europeo TTF holandés achica su precio un 14% y toca un piso de 45 euros por megavatio hora.

Al diluirse la presión inflacionaria sobre los surtidores mayoristas, los operadores rotan sus carteras de inversión hacia la renta variable. El índice Euro Stoxx 50 avanza un 4,9%, marcando el ritmo positivo para el resto de las bolsas de la eurozona.

El tablero de la bolsa de Fráncfort lidera los ingresos de capitales al trepar un 4,7%, muy de cerca la sigue la plaza de París sumando un 4,5%, y el recinto de Milán incorporando un 3,8%. El índice Ibex 35 de España sube un 3,9% para perforar hacia arriba los 18.100 puntos, mientras Londres acompaña la tendencia con un repunte del 2,8%.

Las pantallas de cotización en el continente asiático replican el furor comprador de las primeras horas. El mercado de Seúl domina las alzas regionales al dispararse un 6,87%, escoltado por Tokio que finaliza sus operaciones con una mejora del 5,4%. Las bolsas de Hong Kong y Shanghái reaccionan con ganancias netas del 3% y 2,7%, respectivamente. (Agencia OPI Santa Cruz)