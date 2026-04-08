Un Proyecto de Ley propone modificar el sistema de DDJJ en la provincia y hacerlas públicas

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El diputado del CC-ARI Pedro Muñoz ingresó a la Cámara de Diputados para su tratamiento en el día de mañana un proyecto que tiene como objetivo principal modificar la Ley Nº 3.034 y la Ley Nº 3.325 para establecer el carácter público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios públicos.

Entre las reformas consagradas allí, figuran:

Acceso Público, Gratuito y Digital, por esto las declaraciones juradas serán de libre accesibilidad. Toda persona interesada podrá consultarlas de forma gratuita a través del sitio web oficial del Poder Ejecutivo Provincial.

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Inclusión de candidatos sumando a la lista de sujetos obligados a presentar estas declaraciones a los candidatos a ejercer cargos públicos electivos a nivel provincial.

Unificación con ARCA y levantamiento del Secreto Fiscal, establece las declaraciones públicas serán idénticas a las presentadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para este fin específico, no regirá el secreto fiscal, salvo por la información contenida en el anexo reservado.

Protección de la Privacidad (Anexo Reservado), el proyecto indica que para equilibrar el interés público con el derecho a la intimidad, existirá un “anexo reservado“. Este documento ocultará datos personales y patrimoniales sensibles del funcionario, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos menores no emancipados. Se derogan los artículos que actualmente restringen el acceso a esta información (artículo 12 de la Ley 3.034 y artículo 47 de la Ley 3.325).

Este artículo tiene una lógica explicación, al señalar que el legislador intenta que este proyecto copie el mismo sistema nacional de DDJJ (Ley 26.857), donde la declaraciones son públicas (con acceso directo digital) y hay un anexo reservado pero solo de “datos sensibles” que constituyen todos aquellos números de cuentas, tarjetas y datos familiares que no hacen al patrimonio como tal.

Luego indica que “quienes accedan a estas declaraciones juradas por Internet quedarán sujetos a las disposiciones y sanciones previstas en la ley” y en ese punto se refiere a los usos indebidos de esa información, como ilícitos, por ejemplo. Estando exenta, obviamente, la difusión periodística.

En general la iniciativa busca revertir la actual “opacidad” de la legislación provincial. Hasta ahora, la Ley 3.034 mantiene un régimen muy restringido donde el acceso a la información del patrimonio de un funcionario solo es posible a través de pedidos judiciales, comisiones investigadoras o por solicitud del propio interesado.

El autor del proyecto toma como antecedente la Ley Nacional 26.857, buscando alinear a Santa Cruz con los estándares de “Gobierno abierto”. El propósito de fondo es que los ciudadanos puedan conocer y verificar el patrimonio de quienes administran recursos del Estado (y de quienes aspiran a hacerlo), facilitando el control social para prevenir conflictos de intereses y el enriquecimiento ilícito.

Podemos decir que este proyecto de ley representa un paso crucial hacia la modernización y transparencia institucional en la Provincia de Santa Cruz, que hoy, como determinó nuestra investigación sobre las DDJJ es absolutamente oscura.

Al remover los obstáculos legales que hoy impiden el escrutinio público directo, la norma otorga a la ciudadanía una herramienta efectiva de control democrático. Además, su diseño resulta jurídicamente equilibrado: logra transparentar la evolución patrimonial de los funcionarios públicos asimilando los datos con los registros impositivos (ARCA), mientras resguarda paralelamente la seguridad e intimidad de sus familias mediante el anexo reservado donde solo constaran los “datos sensibles” como Números de cuentas bancarias, cajas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, etc.

Habrá que ver ahora quién acompaña en la Cámara, este intento por transparentar la función pública y quien está en contra de rendir cuentas ante la opinión pública provincia. Eso se verá en la disposición de todos y cada uno de los diputados provinciales si este proyecto pasa a Comisiones. (Agencia OPI Santa Cruz)

Proyecto de Ley Modificación a la Ley 3034 by OPISantaCruz