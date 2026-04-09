Municipio de Río Gallegos convocó paritarias salariales

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La Municipalidad de Río Gallegos envió este miércoles al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) la convocatoria a paritarias salariales para el próximo 21 de abril e iniciar las negociaciones para el año 2026.

La notificación formal está firmada por el Jefe de Gabinete, Diego Robles, y abre de esta manera la discusión salarial en el año ante el pedido del gremio municipal que conduce el secretario general Pedro Mansilla.

El encuentro se llevará adelante en la sede central del municipio a las 14.30 horas y Robles señaló que la convocatoria es por instrucción del intendente Pablo Grasso, respondiendo a la solicitud del SOEM.

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El gremio municipal advirtió que la situación de los trabajadores municipales que perciben salarios en las categorías más baja del escalafón transita una “situación crítica” ante el aumento del costo de vida. (Agencia OPI Santa Cruz)