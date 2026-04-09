Restringen circulación en Ruta Nacional 3 por reparaciones en el puente del río Santa Cruz

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La Dirección Nacional de Vialidad Distrito Santa Cruz informó que este jueves 9 de abril habrá una restricción total para la circulación de vehículos entre las 15 a 17 horas debido a las tareas de reparación en el puente sobre el río Santa Cruz, en el acceso a la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.

El corte total se llevará adelante en un horario donde se intensificarán las tareas y tras esa restricción se habilitará la circulación para todo tipo de vehículos en forma parcial y con paso alternado por ambos carriles.

Desde el organismo nacional recomendaron “a los conductores planificar sus viajes con anticipación, respetar las indicaciones del personal en el lugar y mantenerse informados sobre el estado de las rutas nacionales”. (Agencia OPI Santa Cruz).