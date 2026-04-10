Patricia Bullrich justificó el silencio de Manuel Adorni

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La titular del bloque oficialista en la Cámara Alta excusó al Jefe de Gabinete por su negativa a responder frente a las acusaciones en su contra. La defensa argumentó falta de experiencia política durante un encuentro de negocios.

La evasiva del Jefe de Gabinete para responder a las denuncias en su contra encontró un blindaje retórico en su propia coalición. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, atribuyó la falta de explicaciones oficiales de Manuel Adorni a su inexperiencia en la gestión pública y su extensa procedencia del sector privado.

El funcionario responsable de la administración del país mantiene oculta su postura frente a las acusaciones que lo salpican. La defensa pública esgrimida por la legisladora omitió detallar el contenido, la gravedad y el estado de las denuncias que pesan sobre el ministro coordinador, exponiendo un vacío de información oficial sobre el caso que se limita a justificar la omisión de respuestas.

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“Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar”, justificó Bullrich ante el auditorio de la Bolsa de Comercio de Córdoba. La senadora ratificó que el titular de ministros eligió apartarse de la controversia pública porque “quizás no tiene el cuero tan duro“, argumentando explícitamente que el vocero devenido en ministro “recién arranca en política“.

La postura expone una contradicción directa en el manejo de la información estatal. Mientras el rol de la Jefatura de Gabinete exige rendición de cuentas permanente según el marco normativo, la conducción oficialista excusa el silencio institucional de su titular amparándose exclusivamente en que el funcionario trabajó “muchos años en lo privado“. (Agencia OPI Santa Cruz)