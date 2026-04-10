Petroleros lanzó un paro general por tiempo indeterminado

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Los trabajadores exigen a las operadoras el cumplimiento del plan de perforación pactado para 2026. La conducción del gremio pidió al Gobierno provincial la reversión de las áreas ante los incumplimientos y rechazó el acuerdo de abandono firmado con la petrolera estatal.

El Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz declaró un paro general por tiempo indeterminado en todo el territorio provincial. Los operarios votaron la medida de fuerza a mano alzada durante una asamblea para forzar la reapertura de negociaciones paritarias y frenar la paralización de los yacimientos.

Durante el encuentro, el secretario general Rafael Güenchenen apuntó directamente contra la falta de inversiones de las operadoras. El dirigente denunció el incumplimiento sistemático de los compromisos que las empresas asumieron en los recientes procesos de adjudicación de áreas.

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“Hoy tenemos las condiciones para que cada operadora invierta los 1.200 millones de dólares que se comprometieron. ¿Qué se piensan estos tipos que firmaron un plan de perforación y no van a perforar?”, fustigó el líder sindical frente a los trabajadores.

La hoja de ruta que plantea la conducción gremial articula cinco exigencias inmediatas:

Ejecución total del plan de inversión y perforación proyectado para 2026 .

. Reversión estatal de las áreas explotadas por empresas que incumplan los acuerdos.

Rechazo pleno al esquema de abandono y remediación rubricado con YPF .

. Apertura urgente de la mesa paritaria para recomponer salarios.

Cese absoluto de los despidos y retiros en los yacimientos.

Hace casi dos años que las compañías no perforan un solo pozo en Santa Cruz. Esta inactividad desplomó la producción y amenaza la continuidad de los puestos de trabajo, según los datos que expuso el propio sindicato. “Bajaron los perforadores, cayó la producción. Si no se perfora, la producción va a seguir cayendo y vamos a ser menos trabajadores”, graficó el secretario general.

Frente a esta sequía de inversiones, los operarios lograron sostener la actividad y elevaron los niveles de eficiencia operativa en la cuenca. Güenchenen remarcó que estos resultados eliminan cualquier excusa corporativa para retrasar los planes de desarrollo. “Hemos recibido yacimientos en producción, los ordenamos, mejoramos la eficiencia y hoy vienen con una receta donde los yacimientos funcionan con gente afuera. No lo vamos a permitir”, advirtió.

Para blindar el empleo, el titular del gremio instruyó a la comisión directiva y al cuerpo de delegados a aplicar de forma estricta el criterio de “alta por baja“. Esta directiva sindical exige la reincorporación automática de un trabajador por cada puesto que las operadoras recorten, ya sea mediante jubilaciones o cualquier otra modalidad de desvinculación. “No se va a ir más nadie de este yacimiento. No se va más nadie”, repitió.

Las críticas del sindicalismo también alcanzaron al Ejecutivo provincial. El sindicato reclamó la intervención de las autoridades santacruceñas para sancionar la inacción de las operadoras. “Vamos a pedirle al gobierno provincial que retrotraiga las áreas a todas aquellas empresas petroleras que quieren dejar gente en la calle”, adelantó Güenchenen.

El plan de abandono y remediación que el Estado firmó con YPF sumó otro eje de conflicto. La cúpula petrolera catalogó este esquema como insuficiente frente a las urgencias operativas locales. “No estoy de acuerdo, me parece muy poco. Pero sea lo que sea lo que se firmó, necesitamos que los trabajadores entren y recuperen su fuente de trabajo”, indicó.

La devaluación del poder adquisitivo disparó además el reclamo por una urgente recomposición salarial. El dirigente enfatizó que el esfuerzo que realiza el personal de campo requiere una compensación financiera acorde. “Queremos discutir paritaria para nuestros trabajadores. No se la vamos a regalar. El esfuerzo lo estamos haciendo nosotros”, sostuvo.

Tras finalizar el punteo de los reclamos, la asamblea oficializó la medida de fuerza. “A partir de este momento arranca un paro por tiempo indeterminado en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz hasta que llamen a negociar con el sindicato”, sentenció Güenchenen. (Agencia OPI Santa Cruz)