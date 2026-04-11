Encuentran a un hombre muerto en Río Gallegos con medio kilo de cocaína

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La Policía de Santa Cruz halló a un hombre sin vida en una vivienda de Joaquín González al 500 de Río Gallegos y en su vivienda encontraron medio kilo de cocaína.

El sujeto fue identificado como Carlos Mauricio Aducio de unos 40 años quien se encontraba en su vivienda del barrio Los Pioneros de la capital provincial y la policía intervino dado que allegados señalaron que hace tres días no tenían noticias de su paradero.

El procedimiento se realizó el jueves por la tarde y al ingresar a la vivienda tras intentar comunicarse con Aducio, se lo encontró sin vida semidesnudo sobre una cama.

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Durante el procedimiento se halló poco más de medio kilo de cocaína y se dio intervención a la justicia Federal.

También intervinieron efectivos de la División Narcocriminalidad de Río Gallegos se sumó al operativo y trabajó en conjunto con Criminalística para preservar pruebas y avanzar con las pericias correspondientes.

El Juzgado Provincial de turno deberá dilucidar la causa de la muerte y si hubo intervención de terceras personas, mientras que la Fiscalía Federal de Río Gallegos avanzó en la causa vinculada al secuestro de cocaína. (Agencia OPI Santa Cruz)