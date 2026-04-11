Otra renuncia en el bloque oficialista, se fue Piero Boffi

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El diputado radical de Puerto San Julián, Mario Piero Boffi renunció al bloque oficialista Por Santa Cruz de la legislatura oficial y prevé el armado de un bloque unipersonal, transformándose en la segunda salida de la semana luego del legislador de Gobernador Gregores, Fernando Martínez.

La renuncia de Boffi es una escalada más tras su renuncia a fin del año 2025 a la presidencia del bloque oficialista.

De esta manera, la legislatura provincial mantiene un proceso de atomización de los bloques parlamentarios donde de 24 legisladores hay 7 bloques diferentes, de los cuales, 5 son unipersonales: Daniel Peralta, Fernando Martínez, Piero Boffi, Carlos Alegría y Pedro Muñoz.

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Boffi manifestó su malestar por “el funcionamiento interno y la falta de debate. La decisión fue comunicada a las principales autoridades provinciales”.

“No me siento conforme con algunas cuestiones y algunas actitudes” aseguró Boffi quien indicó que “seguiré trabajando, siempre pensando en sumar, en ayudar, pero no puedo estar en este bloque donde no se avanza en las cuestiones de debate legislativo”.

Desde la llegada de Sebastián Aberastain a la jefatura del bloque, el oficialismo sufrió cambios en su composición, en medio de conflictos internos y la conflictividad planteada por los gremios provinciales que movilizaron el inicio del período legislativo.

De hecho, el legislador radical sostuvo que dentro del bloque existen “posiciones muy cerradas sobre algunos temas”. (Agencia OPI Santa Cruz)