Suba de mora bancaria y mayores tasas licúan el crédito

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Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, confirmó el estancamiento del crédito al sector privado. El analista auditó los números del sistema financiero con información del BCRA al cierre de marzo. Las cifras demuestran que los incrementos nominales pierden frente al avance de la inflación mensual.

El análisis desglosa el retroceso real de los préstamos en pesos con las siguientes métricas exactas:

El financiamiento total registró una baja del 0,6% .

. El segmento comercial exhibió una caída del 0,9% .

. Los créditos personales retrocedieron un 0,4% .

. La línea prendaria anotó el mayor descenso con un 2,9% .

. Las tarjetas de crédito marcaron un alza del 0,2%, cifra que el especialista descartó por cuestiones de contabilización.

El endurecimiento de las condiciones bancarias provocó esta retracción generalizada. Las entidades financieras elevaron el scoring crediticio para filtrar clientes y restringieron el acceso a solicitantes sin ingresos estables. Esta medida de los bancos trabó severamente la refinanciación de deudas vigentes.

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Un ciclo previo de hiper liquidez originó el actual nivel de atrasos en las carteras. Entre marzo de 2024 y mediados de 2025, los préstamos personales y las tarjetas sumaron un crecimiento del 130% real. Las sucursales flexibilizaron los requisitos de otorgamiento durante ese período electoral para inundar la plaza de pesos.

Desde mediados del año pasado, el sistema financiero experimenta un aumento constante de la mora. Barbero definió este fenómeno de impagos como “autoinducido” por el propio ciclo de expansión y el posterior ajuste crediticio aplicado por el mercado.

La capacidad prestable actual expone límites estructurales graves en la microeconomía de los usuarios. Un cliente bancarizado apenas logra endeudarse por dos o tres veces su nivel de ingresos mensuales. Esta restricción de montos bloquea matemáticamente la adquisición de propiedades o vehículos.

Las altas tasas de interés, los plazos reducidos y la fuerte carga impositiva destruyen el desarrollo del financiamiento masivo en Argentina. Únicamente los créditos hipotecarios sostienen un avance continuo en la pizarra comercial de las entidades.

El economista detalló en diálogo con la emisora Splendid AM 990 que las líneas hipotecarias acumulan variaciones reales positivas desde hace casi 18 o 20 meses. La expansión constante de estos préstamos salvó los márgenes operativos del sector inmobiliario.

La oferta de préstamos bajo la modalidad Unidad de Valor Adquisitivo, indexada a la inflación oficial, opera como un “arma de doble filo” a corto plazo. La actualización mensual de estas cuotas superará rápidamente la dinámica de los precios de los activos valuados en dólares. (Agencia OPI Santa Cruz)