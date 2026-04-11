Un preso terminó internado tras una violenta pelea en una comisaría de Río Gallegos

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Un preso en la alcaidía de la Comisaría Segunda de Río Gallegos terminó hospitalizado luego de una violenta pelea y motín que se produjo en la madrugada del jueves en la zona de calabozos.

La situación de disputa entre internos terminó en un incendio dentro del sector de detención donde se alojan unos 12 detenidos que tuvieron que ser trasladado al Hospital Regional.

El incidente sucedió alrededor de las 00.35 horas del jueves cuando intervino la guardia al escuchar ruidos y golpes en el sector de celdas y al llegar al lugar dos presos estaban peleando y los efectivos intentaron separarlos.

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El violento episodio se incrementó cuando otros internos se sumaron y se desató una pelea general donde los detenidos prendieron fuego colchones y una columna de humo afectó a las personas en el lugar.

En ese momento se activó un operativo de emergencia donde intervinieron los Bomberos y refuerzos de la policía que lograron sofocar el incendio.

Ante la inhalación de humo, más de doce internos fueron trasladados al Hospital Regional para ser atendidos por problemas respiratorios y lesiones tras la pelea.

Uno de los detenidos quedó internado en terapia intensiva por la intoxicación, mientras el resto fue dado de alta y distribuido en distintas dependencias de detención. (Agencia OPI Santa Cruz)