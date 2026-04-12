ADOSAC definió paro de 72 horas por reclamo salarial y laboral

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El gremio docente ADOSAC definió este viernes en un congreso extraordinario que la próxima semana realizará un paro de 72 horas entre el martes 14 al jueves 16 de abril en reclamo de la apertura de paritarias salariales y laborales.

El principal sindicato docente de Santa Cruz señaló que la definición “fue tomada con la participación de delegados y delegadas de 14 filiales” y así darán continuidad al reclamo que se viene sosteniendo junto a otros sindicatos estatales en el Frente Sindical.

Entre las demandas, afirmaron que “el Gobierno provincial suspendió por segunda vez la reunión de subcomisión laboral” y cuyas consecuencias son “dilatar el tratamiento de los reclamos docentes”.

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ADOSAC pretende que haya “una oferta concreta que incluya recomposición salarial más cláusula gatillo” para que “ningún docente debe estar bajo la línea de pobreza”.

A su vez, indicaron que el Consejo Provincial de Educación se negó a “tratar un proyecto pedagógico” lo cual “profundiza el ajuste en el sector educativo”. (Agencia OPI Santa Cruz)