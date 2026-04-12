CAME reporta una contracción del 3,6% trimestral en el consumo

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La licuación del poder adquisitivo mantiene en terreno negativo los mostradores del comercio minorista. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reportó una contracción del 0,6% interanual en las ventas durante marzo, cifra que consolida una caída acumulada del 3,6% para el primer trimestre del año.

El consumo interno registra once meses consecutivos de recesión. La serie estadística expone caídas continuas previas: -5,6% en febrero, -4,8% en enero, -5,2% en diciembre, -4,1% en noviembre, -1,4% en octubre, -4,2% en septiembre, -2,6% en agosto, -2% en julio, -0,5% en junio y -2,9% en mayo, fecha que sepultó un ciclo previo de cinco mediciones positivas.

La comparación intermensual desestacionalizada valida la retracción del mercado interno. El Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó una merma del 0,4% en el tercer mes del año frente al volumen comercializado en febrero.

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Las autoridades de la CAME argumentaron que el inicio del ciclo lectivo dinamizó gastos específicos del rubro escolar. La pérdida de poder adquisitivo y el alza de los costos operativos impactaron directamente sobre el volumen general despachado.

La cúpula comercial subrayó que la dependencia del financiamiento bancario y la baja predisposición a invertir definieron un escenario de marcada cautela operativa.

El sondeo sectorial midió las expectativas de corto plazo de los empresarios. El 48% de los consultados proyecta sostener los niveles vigentes de actividad. Un 39,7% espera un rebote de la demanda y un 12,4% anticipa un nuevo retroceso en sus cajas.

El hundimiento del capital de trabajo bloquea la expansión territorial. El 59,1% de los empresarios categoriza el escenario actual como no apto para nuevos desembolsos. Apenas un 13,1% identifica una oportunidad de inversión, mientras el 27,7% restante de la muestra evita una definición concreta al respecto.

El desglose de los datos duros confirma una tendencia contractiva generalizada, con cinco de los siete sectores operando a la baja. Las planillas de la CAME detallan el siguiente rendimiento a precios constantes:

Perfumería : Las ventas cayeron un 9,8% interanual y sumaron un declive del 7,4% en el primer trimestre. La comparación intermensual reportó una baja del 2,7% .

: Las ventas cayeron un interanual y sumaron un declive del en el primer trimestre. La comparación intermensual reportó una baja del . Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles : Los despachos bajaron 8,3% interanual en marzo y suman un retroceso del 13,3% en lo que va del año. El contraste intermensual desestacionalizado exhibió una disminución del 7,0% .

: Los despachos bajaron interanual en y suman un retroceso del en lo que va del año. El contraste intermensual desestacionalizado exhibió una disminución del . Alimentos y bebidas : Las ventas descendieron un 0,9% en la medición interanual y acumulan una baja del 5,1% en el año. La medición intermensual desestacionalizada anotó un avance del 1% .

: Las ventas descendieron un en la medición interanual y acumulan una baja del en el año. La medición intermensual desestacionalizada anotó un avance del . Textil e indumentaria : La comercialización cayó un 0,4% interanual y acumula un descenso del 6,3% . La comparación intermensual desestacionalizada constató una caída del 0,8% .

: La comercialización cayó un interanual y acumula un descenso del . La comparación intermensual desestacionalizada constató una caída del . Calzado y marroquinería : El rubro se contrajo un 0,1% interanual y acumula una caída del 1,4% en el arranque de 2026 . El volumen de ventas intermensual operó con un 0% de variación.

: El rubro se contrajo un interanual y acumula una caída del en el arranque de . El volumen de ventas intermensual operó con un de variación. Farmacia : Los despachos subieron un 1,1% interanual y acumulan un alza del 1,9% trimestral. La medición intermensual desestacionalizada registró un avance del 4,1% .

: Los despachos subieron un interanual y acumulan un alza del trimestral. La medición intermensual desestacionalizada registró un avance del . Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: El sector experimentó un alza del 2,0% interanual y acumula un crecimiento del 2,3% en el inicio de 2026. La variación intermensual retrocedió un 1,6%. (Agencia OPI Santa Cruz)