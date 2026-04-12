En 11 allanamientos en Comodoro Rivadavia secuestran armas y drogas

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(OPI Chubut) – La Policía del Chubut realizó en la madrugada del viernes 11 allanamientos en distintos puntos de Comodoro Rivadavia donde se secuestraron armas, municiones y distintas drogas fraccionadas en el marco de una investigación por distintos hechos de violencia en la ciudad.

Los procedimientos permitieron el secuestro de un arsenal de armas, incluyendo escopetas, carabinas calibre 22, chalecos antibalas con placas, cargadores y más de un centenar de cartuchos de distintos calibres.

En tanto se procedió al registro de los domicilios donde se encontró cocaína y estupefacientes fraccionados para su comercialización junto con una balanza digital y telefonía celular.

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Los allanamientos son parte de una investigación junto a operativos preventivos con efectivos de grupos especiales y de la Unidad Regional que se iniciaron por “graves hechos de violencia registrados durante el fin de semana en distintos barrios de la zona sur de la ciudad”.

La policía también recuperó una camioneta Toyota Hilux con adulteración de chasis y motor, presuntamente vinculada a delitos contra la propiedad y utilizada por delincuentes.

Además, se registraron diversos domicilios de personas con frondosos prontuarios por hechos graves en Comodoro Rivadavia y las personas detenidas quedaron a disposición de la justicia provincial y se inició una causa por tenencia de estupefacientes ante la justicia Federal. (Agencia OPI Chubut)