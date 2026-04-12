La venta de materiales de obra crece pero sigue lejos del pico

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Al cierre de marzo, el volumen de ventas de insumos para la obra privada registró una suba del 11,1% interanual. El Índice Construya (IC) documentó también un avance del 1,3% mensual en su medición desestacionalizada.

El repunte estadístico revierte los indicadores recesivos que las fábricas computaron durante enero y febrero. Las empresas productoras despacharon un 2,6% más de materiales durante el primer trimestre frente al acumulado de enero-marzo de 2025.

La comparativa histórica relativiza los números recientes. Desde el Grupo Construya aclararon que los despachos residenciales experimentan una leve recuperación en el inicio del año, pero operan un 25% por debajo de los volúmenes correspondientes a los períodos más dinámicos.

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Los empresarios supeditan el ritmo de la actividad futura al tablero financiero nacional. La entidad afirmó que esperan una mejora gradual de la demanda durante 2026 si la gestión económica consolida la normalización macroeconómica.

El IC cuantifica exclusivamente la evolución de las ventas efectuadas al sector privado por parte de las empresas líderes del mercado. El panel de seguimiento audita la salida de fábrica de los siguientes materiales:

Ladrillos cerámicos, cemento Portland y cal.

Aceros largos y carpintería de aluminio.

Adhesivos y pastinas.

Pinturas e impermeabilizantes.

Sanitarios, grifería y sistemas para conducción de agua y gas.

Calderas, sistemas hogareños y centrales de calefacción.

Pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. (Agencia OPI Santa Cruz)