Cortan la atención presencial a jubilados tras la rebaja de tarifas

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La imposición de una tarifa plana de $2.100 mensuales por afiliado detonó un paro de 72 horas de los médicos de cabecera del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). La Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) y la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) iniciaron la huelga ante una reestructuración que pulveriza la mitad de sus ingresos.

Hasta esta semana regía un modelo mixto de liquidación. La obra social abonaba $945 fijos por paciente y sumaba el equivalente al 40% de las consultas realizadas, con valores entre $6.000 y $10.000. La nueva disposición administrativa elimina los pagos por atención efectiva e instaura un esquema estrictamente capitado.

La dirección nacional exige priorizar la cobertura sanitaria de los pacientes crónicos y reagudizados, pero remunera exclusivamente la suscripción mensual e ignora el trabajo clínico prestado en el consultorio. Los gremios catalogan de imposible sostener el servicio operativo sin comprometer la salud del profesional y del afiliado.

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El delegado organizador de APPAMIA Córdoba, Atilio Rossi, graficó el vaciamiento financiero en declaraciones a Radio Mitre Córdoba. “Ese médico con 400 afiliados que cobraba $1.650.000 a partir de esta nueva locura va a pasar a cobrar $800.000 atendiéndolo las veces que requiera ir”, objetó el dirigente.

Las estimaciones sectoriales exponen la inviabilidad matemática del modelo impuesto. Un facultativo necesita inscribir a casi mil jubilados para cubrir los gastos de alquiler de un consultorio y lograr una mínima dignidad salarial. Esta carga impone un piso de 33,3 atenciones diarias a un ritmo de cuatro personas por hora en jornadas de dedicación exclusiva.

El conflicto recrudece frente al aumento de requisitos burocráticos que restan tiempo asistencial. Las entidades delinearon la siguiente escalada de medidas:

Cese de actividades a nivel nacional hasta este jueves .

. Movilización a la sede central de PAMI este miércoles por la mañana .

este . Huelga por tiempo indeterminado si la conducción no restituye las condiciones acordadas.

La tensión altera la logística diaria de los afiliados al sistema. Los profesionales ya notificaron a sus pacientes la reprogramación automática de los turnos otorgados previamente ante el cambio arbitrario de las normas laborales.

El esquema digital también sufre el ajuste de forma directa. Los médicos suspendieron las derivaciones a especialistas a través de WhatsApp y emitirán recetas por esa vía únicamente para pacientes con patologías crónicas, limitando el resto de las prescripciones a la consulta presencial. (Agencia OPI Santa Cruz)