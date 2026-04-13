Buscan proteger el Cabo Domingo mediante la creación de una reserva natural

- Publicidad -

(OPI TdF) – El Concejo Deliberante de Río Grande tratará una iniciativa de la concejal Alejandra Arce quien impulsa la creación de la reserva natural de Cabo Domingo, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La legisladora comunal promueve que la zona sea declarada reserva natural “frente al avance urbano y el uso descontrolado” y propone que haya un plan de manejo integral, regulación de actividades y preservación del patrimonio natural, cultural y arqueológico del sector.

Cabo Domingo se encuentra a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad y es considerado uno de los principales puntos de recreación, turismo y encuentro para los habitantes de Río Grande.

- Publicidad -

Arce busca que haya un marco regulatorio debido al uso intensivo de la zona donde se utilizan “vehículos no autorizados, la acumulación de residuos y la falta de señalización adecuada”.

“El Cabo Domingo tiene un gran valor para los riograndenses, no solo como referencia geográfica, sino como un espacio de recreación, deporte y encuentro” argumento Arce.

Mediante el proyecto de ordenanza se buscará establecer senderos para evitar el deterioro del suelo y la vegetación, la instalación de cartelería interpretativa sobre el valor ambiental y cultural del lugar, la implementación de puestos de control para garantizar el cumplimiento de las normas y, una regulación de actividades recreativas, especialmente el uso de motos y cuatriciclos, actualmente prohibidos en la ciudad. (Agencia OPI Tierra del Fuego)