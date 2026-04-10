La estrategia del gobierno nacional reflejada en el subtexto de la denuncia contra una supuesta campaña rusa de desinformación

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(Por: Rubén Lasagno) – En las últimas semanas apareció una denuncia pública especialmente impulsada desde sectores del gobierno nacional y medios vinculados a la pauta oficial, sobre “una red rusa de desinformación”, a través de la cual se indica que desde el año 2024 se vienen instalando temas de agenda públicas falsas en nuestro país, a través de medios digitales creados para ese fin y la contratación de otros medios reconocidos que (de acuerdo a la denuncia oficial) serían usados como usinas de fake news u operaciones políticas de difusión masiva.

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No voy a repetir aquí lo que dice y de lo cual acusan a diestra y siniestra personas como Patricia Bullrich, porque todo lo que dice es absolutamente incomprobable.

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La senadora, ex ministra y actual vocera lateral de recambio obligado por la caída en desgracia de Manuel Adorni, adopta una actitud de acusación pública sin dar ningún tipo de precisión, es lo que en política se dice “tirar al vuelo”, sin embargo, personalmente me llama a reflexionar sobre la verdadera intención del gobierno nacional, lo cual no está en lo que dice, sino en el subtexto, en aquello que no dice la legisladora nacional.

Particularmente y sobre todo lo que he leído de esta supuesta confabulación rusa infiero que quien realmente está aprovechando la coyuntura es el propio gobierno nacional porque si bien los documentos filtrados apuntarían a informes donde “la Compañía” (empresa de distribución rusa de información falsa) pagaba a medios para su distribución, el problema no termina ahí y me genera una gran pregunta ¿Qué nos intenta decir el gobierno nacional? ¿Que el tema Adornis, $LIBRA o la toma de créditos millonarios por parte de funcionarios del gobierno nacional, es producto de esta maniobra de sembrado de fake news?. Si es esto lo que pretende el gobierno, sin duda no obtendrá ningún resultado positivo en la opinión pública.

Lo que es y lo que parece ser

El Gobierno no parece estar “mintiendo” sobre la existencia de la red (la investigación internacional existe), pero está realizando una operación de encuadre o framing. Al no dar pruebas concretas que vinculen los casos locales de corrupción o ética con la red rusa, la nota funciona como un “paraguas de inmunidad” donde cualquier noticia crítica puede ser etiquetada preventivamente como fake news de origen extranjero.

Lo que hace LLA y amplifica Bulrich es asociar la crítica legítima con un enemigo geopolítico para que la sociedad la rechace “por instinto patriótico o ideológico” y en ese clima agitado, dejan flotando la duda si los propios delitos de corrupción de los cuales son acusados, no son parte de todo estas maniobras.

La información sobre este caso reproducido, criticado y/o advertido por Bulrich, se apoya en una investigación periodística internacional (Chequeado, openDemocracy) que parece tener datos ciertos sobre una red rusa (nombres de periodistas ficticios, pagos presupuestados etc) sin embargo, la “media verdad” aparece cuando el gobierno, a través de figuras como la senadora, utiliza esa estructura real para meter allí cualquier crítica interna bajo el paraguas de “operación extranjera” y deja pendiente (o a buen entendedor) los casos de corrupción que lo están presionando, pero no hay un solo documento que vincule estas controversias domésticas de Adorni y Cia, con el presupuesto de 283.000 dólares de “La Compañía” que habría sido pagado para operar contra el gobierno nacional.

En este marco de confusión y abuso de los recursos, la estrategia que simula el gobierno es que si alguien cuestiona los préstamos del BNA, por ejemplo, no es porque haya una irregularidad administrativa, sino porque “está siendo funcional a Rusia” y está claro que pretenden anular el debate sobre el fondo del asunto, cosa que por otra parte, no logran.

En definitiva, lo que dice Bulrrich y los voceros oficiosos del gobierno nacional, no es lo relevante acá, sino lo que se infiere en el subtexto de su mensaje. Lo que intenta hacer la senadora es crear un enemigo común para desviar el foco de la gestión (economía, nombramientos, créditos, enriquecimiento ilíicito) hacia la seguridad nacional, de hecho, resulta más épico pelear contra “espías rusos” que dar explicaciones sobre la pauta oficial, las corruptelas gubernamentales y los enriquecimientos ilícitos del Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)