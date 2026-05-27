Un joven fue atacado a cuchillazos en Caleta Olivia: tuvo 22 puntos de sutura

Un joven de 18 años fue atacado a cuchillazos por un vecino en el barrio Ceferino de Caleta Olivia y debió ser hospitalizado, donde le realizaron 22 puntos de sutura en las heridas cortantes que le provocó el atacante.
Se trata de Carlos Guardo, un joven de 18 años, quien fue apuñalado el domingo por la tarde.
El joven sostuvo que “es complicada la situación. No caigo todavía en lo que me pasó” dado que el atacante es un vecino que “lo conozco hace muchos años. Nunca pensé que me iba a intentar matar”.
Guardo fue atacado el domingo alrededor de las 14 horas cuando se dirigía a jugar un partido de básquet y un sujeto lo interceptó en una plaza donde lo atacó con un cuchillo.
“Tengo miedo todas las noches de dormir y no levantarme, porque estoy en constante revisión” aseguró la víctima.
Mari Soto, madre del joven, sostuvo que el atacante “acusaba a mi familia de haberle provocado daños en una cañería de gas” y habría realizado amenazas previas antes del ataque.
Este martes, familiares y amigos de Guardo efectuaron una marcha hacia el Juzgado Penal de Caleta Olivia para reclamar medidas de seguridad y respuestas judiciales. (Agencia OPI Santa Cruz)