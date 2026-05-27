Una testigo clave detalló el circuito del dinero K en Comodoro Py

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En los tribunales de Comodoro Py, la causa que investiga la recaudación de fondos ilegales durante el kirchnerismo sumó un testimonio que sacude el expediente. Hilda Horowitz, exesposa del chofer Oscar Centeno, declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) y ratificó la existencia de los manuscritos que originaron la investigación, además de admitir su propio rol en el entramado de encubrimiento patrimonial.

A las 8:30, la mujer inició su declaración testimonial donde relató que las anotaciones permanecían ocultas en el armario del dormitorio de la vivienda que compartía con el imputado. Según sus dichos ante los jueces, Oscar Centeno registraba cada movimiento de dinero como un reaseguro personal ante el temor de perder su empleo al finalizar la gestión de gobierno.

Los fines de semana, el chofer regresaba al domicilio en estado de ebriedad y detallaba la forma en que los exfuncionarios acomodaban los fajos de billetes dentro de los bolsos. La testigo reprodujo de forma textual las quejas de su expareja, quien protestaba por recibir montos menores frente al volumen de la recaudación y admitía que llevaba a otros a robar mientras a él le entregaban migajas.

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El entramado de destrucción de pruebas también formó parte de la audiencia judicial. Hilda Horowitz aseguró que Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, intervino para hacer desaparecer una parte de las anotaciones originales.

Durante un viaje de Oscar Centeno a la provincia de Salta, la mujer obtuvo fotocopias de los papeles que acreditaban la propiedad de vehículos y casas. Esos documentos terminaron en manos de Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner, quien los destruyó y los quemó en lugar de resguardarlos, de acuerdo al relato brindado en la sede judicial.

La maniobra de ocultamiento de bienes abarcó el período comprendido entre los años 2006 y 2016. En esa década de convivencia, Oscar Centeno adquirió inmuebles y rodados que inscribió a nombre de su entonces pareja, obligándola a estampar su firma en los formularios de transferencia automotor para evitar que los bienes figuraran a su nombre.

La testigo detalló operaciones comerciales específicas que integran el patrimonio bajo investigación. Confirmó que prestó su nombre para figurar como titular de un auto Peugeot 408 y describió la compra en efectivo y en moneda extranjera de un departamento, junto a la adquisición de varios vehículos marca Toyota que luego prestaban servicios dentro de la estructura del Ministerio de Planificación.

El origen del caso penal se remonta al año 2017, cuando la mujer acudió a la justicia. En su declaración de este martes, aclaró que aquella presentación inicial no respondió a un despecho sentimental, sino a la búsqueda de protección de los tribunales frente a los episodios de violencia física que sufría por parte del chofer.

Tras la disolución del vínculo de la pareja, sobrevino un pacto económico para evitar que los hechos salieran a la luz. Hilda Horowitz le reclamó fondos a su exesposo y Oscar Centeno concretó el pago de cuotas mensuales fijas, cuyo desembolso financiero corría por cuenta directa de Roberto Baratta con el objetivo explícito de garantizar que la mujer mantuviera el silencio sobre el circuito de las coimas. (Agencia OPI Santa Cruz)