El consumo masivo arranca el segundo cuatrimestre con baja del 4,7%

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Un retroceso de 3,8% interanual registró el consumo masivo durante abril, lo que consolida la contracción de la demanda interna frente al poder adquisitivo de los ingresos. La caída respecto a marzo se ubicó en el 4,7%, según los datos de la consultora Scentia.

Scentia procesa información de más de 8.000 puntos de venta en todo el país a través de sistemas de scanning para su elaboración. Con este resultado mensual, el indicador de volumen para el total de canales de comercialización acumuló una baja del 3,3% en el primer cuatrimestre del año.

En los despachos del Poder Ejecutivo se apoyan en la mutación del consumo hacia los canales digitales para relativizar el freno de la actividad mercantil. El e-commerce creció un 40,4% en abril, aunque este segmento representa una proporción menor en el total de las compras de bienes masivos en las provincias.

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La realidad de las góndolas físicas exhibe una dinámica contractiva generalizada que los anexos oficiales no logran compensar:

Los supermercados de cadena sufrieron una baja del 4,5% interanual.

interanual. El sector mayorista registró una caída idéntica del 4,5% en el mismo período.

en el mismo período. Los autoservicios independientes retrocedieron un 3% .

. El canal de kioscos y comercios tradicionales marcó un descenso del 4,8%.

Las farmacias presentaron la única variación positiva en los canales presenciales con un marginal 0,1%. Al evaluar el desglose por categorías de productos, la canasta de alimentación cayó un 3,6% interanual, lo que demuestra que la contracción afecta de manera directa a los bienes de primera necesidad.

La readecuación de los presupuestos familiares forzó caídas de dos dígitos en los bienes prescindibles. El rubro de “Impulsivos” lideró las mermas con un -12,0%, seguido por los productos “Perecederos” con un -7,8% y los artículos de “Desayuno y Merienda” con un -7,6%. En contrapartida, las bebidas con alcohol aumentaron un 6,7% y las bebidas sin alcohol subieron un 4,0%. (Agencia OPI Santa Cruz)