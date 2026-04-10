Y la Ley de Glaciares salió. El SER y LLA con discursos que dan vergüenza. La diputada Guidici y el uso de las falacias lógicas para maquillar la defensa con un buen ataque

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La controvertida Ley de Glaciares fue aprobada anoche con mayoría del gobierno nacional y la colaboración de provincias como Santa Cruz donde el diputado nacional del SER José Luis Garrido y Jairo Guzmán de LLA votaron coincidentemente, lo cual, de ahora en adelante y por los próximos dos años, será la constante esto de aprobar cualquier cosa porque el Gobernador Claudio Vidal está totalmente subsumido a los fondos nacionales y a cambio ha pactado (como ficha limpia, presupuesto, Ley Beses y otros proyectos de LLA) sumar las manos junto al diputado libertario de Santa Cruz, que no entiende bien cómo y para qué está ahí, pero cumple órdenes de Karina, como es de manual.

Sin embargo quiero detenerme en otro discurso más relevante que el de Garrido y Guzmán que no solo no hablan o hablan poco, sino que cuando lo hacen, sus dichos carecen de sustancia, sentido y realidad, porque accionan empujados por la billetera nacional y las necesidades del gobernador de Santa Cruz.

Se trata de la diputada nacional Silvina Giudici (UCR/PRO/LLA) quien en un video de su discurso en la Cámara de Diputados, previo a la aprobación de la Ley de Glaciares, hizo una encendida arenga contra la posición del kirchnerismo en el recinto donde tras escuchar a los diputados Juan Carlos Molina y Moira Lanessan, la ahora libertaria, pero antes radical, Pro y vaya a saber qué más, hizo hincapié en la falta de autoridad moral que tiene el kirchnerismo para rebatir la Ley con argumentos válidos, cuando ellos en 30 años, hicieron exactamente todo lo contrario de lo que critican y dejaron a la provincia empobrecida, ambientalmente destrozada y con riquezas saqueada.

- Publicidad -

Y Giudici tiene toda la razón, en OPI lo venimos investigando y comunicando desde hace 21 años y con poca suerte de que alguien revierta la ecuación.

Pero desde el análisis del discurso, la diputada Silvina Giudici comete un error discursivo garrafal, pretendiendo que porque ella diga la verdad sobre la hipocresía de sus adversarios políticos (FPV) respecto de cómo dejaron el medio ambiente y hoy se opongan a la Ley de Glaciares, ella puede autojustificarse anteponiendo un argumento con lo que en comunicación política se llama “maniobras retóricas” lo cual si lo queremos representar esta falacia discursiva en un ejemplo concreto es como si la legisladora dijera “¿Con qué cara nos exigen responsabilidad a nosotros, si ustedes nunca se ocuparon?”. Desde la comunicación de masas este planteo hace que su argumento sea muy difícil de desarmar a simple vista. El oyente asiente ante la primera parte y por inercia, termina aceptando la segunda.

El discurso de Giudici se sostiene sobre una cadena de falacias lógicas. Aunque la premisa inicial sea un hecho comprobable, el razonamiento no es justo. Dicho en otras palabras, que la oposición sea hipócrita o haya hecho las cosas mal en el pasado no implica lógicamente que las autoridades actuales deban ser eximidas de sus responsabilidades presentes. La conclusión no tiene relación causal con la premisa en el discurso de la diputada.

Esto que muestra el video viralizado, no es otra cosa que una variante del ataque personal. En lugar de defender por qué la norma que libera de responsabilidades a la provincia es buena o justa, la diputada desvía el foco atacando la moral del adversario.

Subliminalmente, el discurso plantea el principio del falso dilema sobre que solo hay dos opciones: o le damos la razón a los hipócritas del pasado, o eximimos de culpa a los actuales, pero oculta deliberadamente la tercera (y más lógica) opción, exigir que la ley ambiental avance y que las autoridades actuales mantengan su responsabilidad y promesas de cumplimiento, lo que tanto en Santa cruz como a nivel nacional, está visto que el partido al que hoy pertenece Giudici, ha hecho de esto solo una postura discursiva sin sustento real.

¿El ataque como mejor defensa?

Cuando un gobierno o autoridad (en este caso el gobierno nacional y el provincial) carecen de antecedentes positivos propios porque no hay pruebas de que lo vayan a hacer mejor, al contrario, lo que existe es igual o peor, Giudici se ve impedida de legitimar sus dichos o acciones desde sus propios méritos o de los méritos de aquellos por los que habla. Por lo tanto, la diputada solo construye su legitimidad exclusivamente mostrando lo malo que es “el otro”.

Este fenómeno oratorio es típico de la comunicación política y aquí la diputada Giudici obviamente usa la frustración real en la sociedad contra el kirchnerismo (el cinismo de los que antes ignoraban el medio ambiente y hoy lo usan como bandera) y canaliza esa indignación para blindar a quienes defiende, que es el gobierno nacional interesado en que al ley salga o salga y por ende al de Santa Cruz.

La legisladora inició su discurso con una verdad irrefutable (“ellos nunca hicieron nada y hoy se hacen los ecologistas“) y sin duda agregando el énfasis que le pone a la exposición se gana la confianza inmediata del público que ve su reel. Y allí el oyente o televidente piensa: “Tiene razón, esta diputada me está diciendo la verdad” y entonces, cuando la audiencia baja las defensas críticas, la diputada introduce la medida tóxica de su visión partidaria que consiste en liberar de responsabilidades a las autoridades actuales que buscan la aprobación de la ley a cómo dé lugar y Giudici es parte de ese mecanismo.

Nada nuevo lo que hizo Silvina Giudici; es ni más ni menos que lo que el propio Kirchnerismo hizo antes y cualquier argumento que esgrima la diputada libertaria para desmentirlo, es contra fáctico, porque deberán pasar muchos años antes de corroborar que ella estaba equivocada y nosotros en lo cierto, como que la Ley de Glaciares va a ser la llave de un mayor desastre ambiental y un nuevo saqueo de los recursos.

Y cuando ello ocurra y podamos comprobarlo, ya será demasiado tarde, como siempre. (Agencia OPI Santa Cruz)