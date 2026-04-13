Velitec asume operación de pozos en Lago Fuego

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(OPI TdF) – Terra Ignis toma el control operativo de los yacimientos convencionales en Tierra del Fuego tras la salida de YPF. La petrolera estatal fueguina selló un acuerdo con la firma Velitec S.A. para reactivar las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego. El contrato establece el inicio de actividades para el 1 de mayo y compromete un plan de inversiones que alcanza los 197,6 millones de dólares hacia el año 2037.

La gestión provincial busca detener el declive productivo en el sector convencional mediante un esquema de operación tercerizada. La Gerente Legal e Institucional de la empresa pública, Verónica Tito, fundamentó la elección de Velitec S.A. tras un proceso donde evaluaron a 10 empresas e inversores. Según la funcionaria, los antecedentes técnicos de la compañía en Mendoza, Salta y Neuquén inclinaron la balanza para otorgarle la operación de los pozos fueguinos.

El esquema contractual inicial presenta una vigencia de tres meses, con una cláusula de prórroga automática. Este plazo funciona como una transición mientras las partes formalizan una Unión Transitoria de Empresas (UTE). El objetivo de la administración es que esta sociedad acompañe la titularidad de las áreas que ostenta Terra Ignis hasta el vencimiento de las concesiones en 2037.

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Respecto al capital humano, el acuerdo estipula la absorción de los 26 trabajadores que integraban la plantilla fija bajo la anterior operadora. El nuevo plan de explotación prioriza la optimización de pozos que actualmente se encuentran fuera de su capacidad máxima. Según los datos analizados, el programa de inversión destina el 90% de los fondos al gasto operativo (176,9 millones de dólares), mientras que los 20,7 millones restantes cubren desarrollo y exploración.

El desembolso más fuerte ocurrirá durante el primer trienio (2026-2029), periodo donde las empresas deben ejecutar 10,6 millones de dólares. La hoja de ruta técnica se concentra en tareas de workover, recuperación secundaria y adecuación de instalaciones. En términos ambientales, la operadora inició un plan de remediación de pasivos de manera inmediata, respondiendo a las obligaciones fijadas en la prórroga de las 10 concesiones otorgadas a la estatal.

El Gobierno provincial programó la presentación oficial de este nuevo esquema para el próximo 15 de abril en la ciudad de Río Grande. En dicho acto, las autoridades detallarán el cronograma de reactivación y el inicio formal de las operaciones bajo la tutela de Terra Ignis y el despliegue técnico de Velitec S.A. en el norte de la isla. (Agencia OPI Tierra del Fuego)