La Justicia de España procesó a la esposa de Pedro Sánchez

El juez Juan Carlos Peinado ordenó en España el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, por la presunta comisión de cuatro delitos de índole financiera e institucional.
El expediente judicial atribuye a la acusada múltiples cargos penales, conforme a la documentación disponible:
- Malversación de caudales públicos.
- Corrupción en los negocios privados.
- Tráfico de influencias.
- Apropiación indebida.
El magistrado concedió cinco días a las partes involucradas para que soliciten la apertura del juicio oral. Las representaciones legales deben formular los respectivos escritos de conclusiones provisionales dentro de ese término temporal.
La resolución excluyó el presunto delito de intrusismo profesional. El juez advirtió en su fallo que el señalamiento configura un “indicio endeble” y reconoció que el sumario carece de pruebas plurales y sólidas para sostener esa acusación.
El instructor rechazó de plano prorrogar la investigación probatoria. El tribunal descartó requerir la vida laboral de Gómez o los informes de actualización de los salarios que percibe Cristina Álvarez, su asesora en el Palacio de la Moncloa, a quien el magistrado también procesa en este documento.
El dictamen judicial incluyó a un tercer implicado en la presunta trama. El juzgado procesó al empresario Juan Carlos Barrabés en el marco de la misma causa penal. (Agencia OPI Santa Cruz)