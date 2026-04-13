La Justicia de España procesó a la esposa de Pedro Sánchez

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El juez Juan Carlos Peinado ordenó en España el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, por la presunta comisión de cuatro delitos de índole financiera e institucional.

El expediente judicial atribuye a la acusada múltiples cargos penales, conforme a la documentación disponible:

Malversación de caudales públicos.

Corrupción en los negocios privados.

Tráfico de influencias.

Apropiación indebida.

El magistrado concedió cinco días a las partes involucradas para que soliciten la apertura del juicio oral. Las representaciones legales deben formular los respectivos escritos de conclusiones provisionales dentro de ese término temporal.

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La resolución excluyó el presunto delito de intrusismo profesional. El juez advirtió en su fallo que el señalamiento configura un “indicio endeble” y reconoció que el sumario carece de pruebas plurales y sólidas para sostener esa acusación.

El instructor rechazó de plano prorrogar la investigación probatoria. El tribunal descartó requerir la vida laboral de Gómez o los informes de actualización de los salarios que percibe Cristina Álvarez, su asesora en el Palacio de la Moncloa, a quien el magistrado también procesa en este documento.

El dictamen judicial incluyó a un tercer implicado en la presunta trama. El juzgado procesó al empresario Juan Carlos Barrabés en el marco de la misma causa penal. (Agencia OPI Santa Cruz)