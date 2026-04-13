Legisladores impulsan el proyecto Ficha Limpia 

(OPI TdF) – Los diputados del bloque Somos Fueguinos, Raúl Von der Thusen y Jorge Lechman presentaron un proyecto de ley de Ficha Limpia para prohibir que puedan candidatearse personas que cometieron delitos.
El legislador Von der Thusen aseguró que la iniciativa “busca garantizar la idoneidad de los funcionarios públicos. Es un proyecto que tiene argumentos y da garantías a los candidatos. Siempre teniendo en cuenta que no tuvo que haber cometido delitos”.
El proyecto que podría tratarse en las comisiones parlamentaria “hace hincapié especialmente en los delitos contra la administración pública. Aunque también incorpora restricciones en casos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y de violencia intrafamiliar”.
El funcionario sostuvo que “no vemos lógico que una persona condenada en segunda instancia pueda ser electo habiendo cometido un delito grave. Ni permitirlo, aunque no esté firme porque le queda una instancia ante la Corte Suprema de Justicia”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)