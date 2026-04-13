Requisitos inalterables para acceder a los créditos del BNA

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El Banco Nación Argentina (BNA) rechazó este domingo cualquier modificación en los criterios de elegibilidad de sus créditos hipotecarios. La comunicación institucional responde a las denuncias judiciales de la semana pasada por presuntos direccionamientos de préstamos millonarios a funcionarios, legisladores y militantes de La Libertad Avanza (LLA).

A través de una publicación en la red social X, el Departamento de Prensa de la entidad financiera difundió la Reglamentación Nº 802 de la línea +Hogares con BNA. El documento oficial detalla el régimen de otorgamiento y circunscribe el acceso al financiamiento a grupos específicos, en contrapartida a las acusaciones de discrecionalidad.

Los anexos oficiales fijan las exigencias operativas para solicitar los fondos:

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Personas humanas activas laboralmente en relación de dependencia dentro del sector público.

Empleados de empresas con capital mayoritariamente estatal y trabajadores del Grupo YPF .

. Clientes que cobren sus haberes mediante el banco, personal propio del BNA y empleados del Grupo Nación.

El reglamento exime al personal del Ministerio de Defensa y sus organismos desconcentrados y descentralizados del requisito de ocupación permanente para vivienda única. El solicitante justifica la falta de residencia mediante un documento oficial que identifica su traslado, para mantener así el mismo tratamiento crediticio.

La estructura normativa admite hasta dos usuarios titulares y un máximo de dos codeudores. El banco exige que estos últimos mantengan un vínculo familiar directo, limitando la participación a padres, hijos o hermanos que cumplan a satisfacción los requisitos de obtención estipulados.

Mario Zagaglia, subgerente general de Banca Minorista del BNA, descartó cualquier tipo de acomodo en la asignación de las carteras. El directivo aseguró que las gerencias exigen idénticos parámetros de solvencia a todos los solicitantes.

El ministro de Economía Luis Caputo respaldó la gestión administrativa de la institución. El funcionario económico garantizó que las tasas, los plazos y los montos operan exactamente bajo las mismas condiciones para todos los clientes de la línea +Hogares con BNA. (Agencia OPI Santa Cruz)